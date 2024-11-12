緯創加碼 投資新竹智慧園區
緯創（3231）昨（11）日公告，董事會決議因應業務發展，再加碼38.96億元投入新竹AI智慧園區，進行建築物改良與取得機器設備，新竹AI智慧園區預計明年初完工上線，全力衝刺AI業務。
緯創董事會2021年3月拍板建置新竹AI智慧園區，當時規劃投入46.7億元資本支出預算，不過，由於建築方案調整與物價上漲，緯創隔年將資本支出預算額度提高至67億元，如今再追加38.96億元，在新竹AI智慧園區的累計投資金額已衝破百億元。
緯創看好AI市場才剛起步，因此擴大投資規模，全力衝刺AI發展。
緯創新竹AI智慧園區上線後，將成為AI／5G／伺服器研發中心、5G智慧工廠，也將扮演數位能力中心及全球運營人才育成總部的角色。
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