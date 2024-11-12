緯創本業靚Q3每股純益1.47元 全年將寫新紀錄

緯創（3231）昨（11）日公告第3季財報，受惠AI伺服器出貨大發威，本業獲利衝上歷史新高、達114.09億元，季增31.87%，惟業外遭匯損侵蝕6.26億元，單季稅後純益41.99億元，季減4.8%，年減約一成，每股純益1.47元。

緯創累計今年前三季稅後純益121億元，年增將近五成，並超越歷年年度獲利，每股純益4.26元，今年獲利將寫新紀錄。

緯創毛利率與EPS

展望後市，緯創預期，本季筆電、桌機、顯示器等三大產品線出貨將持平第3季，AI伺服器受惠客戶動能續強，出貨量維持逐月、逐季成長態勢，全年相關業務將大增三位數百分比（即倍增以上）。

緯創第3季受惠旺季需求，筆電、桌機出貨量均較前一季成長，AI伺服器出貨暢旺、季增雙位數百分比，帶動單季營收衝上2,729.15億元，季增13.6%，創新高。

雙率方面，緯創第3季毛利率8.35%，季減0.01個百分點，年增0.5個百分點；營益率4.19%，季增0.59個百分點，年增1.06個百分點。惟相較第2季認列業外匯兌收益10.14億元，第3季苦吞6.26億元匯損，拖累整體獲利表現。

緯創前三季營收7,520.74億元，年增約18％，續創歷年同期新高；毛利率7.99%，直逼8%大關；營益率3.61%，年增0.96個百分點；稅後純益121.34億元，年增49.2%，為歷年同期獲利首度衝破百億元。

緯創總經理林建勳日前預告，AI伺服器客戶未來一年需求能見度明朗，緯創也正加緊腳步擴產，以因應客戶需求，供不應求的情況至少會持續到明年底，且不僅是雲端服務供應商（CSP），企業客戶端需求同樣強勁。

緯創為輝達Hopper架構繪圖處理器（GPU）基板（UBB）主要供應商，並拿下超微MI300等主要基板訂單，除受惠輝達、超微AI晶片基板出貨暢旺，輝達GB200運算板也在第4季量產，貢獻營收，明年第1季進一步放量，AI伺服器貢獻將持續加溫。

法人推估，緯創第3季伺服器營收占比已由第2季的44%，拉升到45%至50%，今年全年伺服器營收占比將來到45%，明年將大幅成長、衝破五成大關，助力點燃獲利成長引擎。緯創昨天股價跌1.5元、收122元。



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