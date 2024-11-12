快訊

全球塑膠公約將出爐 我限塑面臨跳票

少子化延燒 18國立高中職提出114學年減招

台達電10月營收報喜創新高 法人樂觀後市展望

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
電源龍頭台達電昨日公布10月合併營收388.17億元，創新高，月增4.6%，並較去年同期成長11.9%，主要成長動能來自資料中心伺服器等業務。（聯合報系資料照）
電源龍頭台達電昨日公布10月合併營收388.17億元，創新高，月增4.6%，並較去年同期成長11.9%，主要成長動能來自資料中心伺服器等業務。（聯合報系資料照）

電源龍頭台達電（2308）昨（11）日公布10月合併營收388.17億元，創新高，月增4.6%，並較去年同期成長11.9%，主要成長動能來自資料中心伺服器等相關業務驅動。

台達電累計前十月合併營收3,457.62億元，為同期最佳，年成長2.9%。台達電昨天股價收401元，上漲1元，三大法人同步買超，其中，外資法人11月以來累計買超2,765張，外資持股比率達65.74%。

展望後市，台達電董事長鄭平日前表示，本季營收持續向上，不過，產品結構與前一季不同，預估電源事業持平或小幅下滑，零組件產品下滑，ICT（資通訊基礎建設）營收成長，電動車相關業務持平，雖然營收成長，但毛利率不會比前一季好。法人指出，以鄭平釋出的展望來看，台達電本季營收有望連兩季改寫新猷。

鄭平表示，明年目標持續成長，其中，AI是非常大的主題；電動車業務明年應有逾一成的成長動能。

法人看好，台達電在輝達GB200系列AI伺服器大有斬獲，包含電源供應器部分將握有過半市占率，法人並看好台達電液冷CDU、分歧管等產品亦切入至少兩家美系雲端服務商（CSP），長線營運動能強勁。

法人表示，台達電本季開始出貨GB200的5.5kW PSU；散熱部分，10月開始放量出貨液冷CDU產品，且CDU部分將供應二家以上美系CSP，預料是公司AI產品主要動能。

台達電企業投資部副總裁劉亮甫表示，美國各大雲端服務供應商資本支出持續增加，平均每季資本支出高達400億美元，對台達電來說，主要即來自電源及散熱的需求，尤其電源是很大的議題，現在AI資料中心的用電量很驚人，同時產生更多的熱，本季已開始有液冷散熱相關產品量產，明年第1季開始放量。

劉亮甫表示，在液冷散熱方面，包括從水冷板、分歧管（Manifold）、液冷散熱核心設備CDU（流量控制單元）及SideCar到幫浦，台達電提供完整解決方案。不過，鄭平強調，主要關注重心仍在製程，因為包括焊接、防漏以及加壓等設計，過去沒有大量生產過，現在都還在試產中。


延伸閱讀

電子十強10月營收年月雙增

台達電 營收

延伸閱讀

台達電營收／10月388.17億元 創單月新高

台達電、上銀 選逾60天

台達電進博會秀智造新品

全民權證／台達電 兩檔看俏

相關新聞

傳美也禁三星供陸晶片 新一波半導體大戰蔓延

美國切斷陸企尋求七奈米以下ＡＩ晶片代工議題延燒，繼台積電即日起停供受規範的大陸客戶之外，傳出南韓科技巨頭三星電子同受美禁...

7奈米風暴傷到台韓中 阿里旗下平頭哥恐受重創

美國切斷陸企尋求7奈米以下AI晶片代工議題延燒，繼台積電停供受規範的大陸客戶，傳出南韓三星同受美禁令限制，無法為陸廠提供...

台積停供陸晶片 外資估影響有限

針對美國商務部發函要求台積電即日起停止供應中國客戶應用於人工智慧（ＡＩ）的七奈米製程或更先進的高階晶片，集邦科技昨天發布...

台積7奈米以下 AI 晶片禁銷陸 外資：免驚衝擊有限

美國祭出對大陸新一波半導體禁令，禁止陸企尋求7奈米以下AI晶片代工，台積電因而掃到颱風尾，各界高度關注。外資摩根士丹利、...

台積電高雄廠未來用地 挖到未爆彈

台積電高雄廠未來用地、楠梓科學園區昨（11）日上午包商整地時驚傳挖到一顆未爆彈，引發市場關注後續高雄廠安全與施工進度是否...

台積7奈米以下 AI 晶片禁銷陸 創意中槍找權王想對策

台積電籠罩在美國切斷陸企尋求7奈米以下AI晶片代工來源的低氣壓之際，其轉投資特殊應用IC（ASIC）設計服務業者創意也恐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。