台達電10月營收報喜創新高 法人樂觀後市展望

電源龍頭台達電（2308）昨（11）日公布10月合併營收388.17億元，創新高，月增4.6%，並較去年同期成長11.9%，主要成長動能來自資料中心伺服器等相關業務驅動。

台達電累計前十月合併營收3,457.62億元，為同期最佳，年成長2.9%。台達電昨天股價收401元，上漲1元，三大法人同步買超，其中，外資法人11月以來累計買超2,765張，外資持股比率達65.74%。

展望後市，台達電董事長鄭平日前表示，本季營收持續向上，不過，產品結構與前一季不同，預估電源事業持平或小幅下滑，零組件產品下滑，ICT（資通訊基礎建設）營收成長，電動車相關業務持平，雖然營收成長，但毛利率不會比前一季好。法人指出，以鄭平釋出的展望來看，台達電本季營收有望連兩季改寫新猷。

鄭平表示，明年目標持續成長，其中，AI是非常大的主題；電動車業務明年應有逾一成的成長動能。

法人看好，台達電在輝達GB200系列AI伺服器大有斬獲，包含電源供應器部分將握有過半市占率，法人並看好台達電液冷CDU、分歧管等產品亦切入至少兩家美系雲端服務商（CSP），長線營運動能強勁。

法人表示，台達電本季開始出貨GB200的5.5kW PSU；散熱部分，10月開始放量出貨液冷CDU產品，且CDU部分將供應二家以上美系CSP，預料是公司AI產品主要動能。

台達電企業投資部副總裁劉亮甫表示，美國各大雲端服務供應商資本支出持續增加，平均每季資本支出高達400億美元，對台達電來說，主要即來自電源及散熱的需求，尤其電源是很大的議題，現在AI資料中心的用電量很驚人，同時產生更多的熱，本季已開始有液冷散熱相關產品量產，明年第1季開始放量。

劉亮甫表示，在液冷散熱方面，包括從水冷板、分歧管（Manifold）、液冷散熱核心設備CDU（流量控制單元）及SideCar到幫浦，台達電提供完整解決方案。不過，鄭平強調，主要關注重心仍在製程，因為包括焊接、防漏以及加壓等設計，過去沒有大量生產過，現在都還在試產中。



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