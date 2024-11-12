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中華電深耕ESG 獲國際肯定

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
中華電信獲頒The Asset ESG Corporate Awards的最高榮譽玉璽獎（Jade Award），中華電信新加坡子公司總經理劉順德代表出席領獎。中華電信／提供
中華電信獲頒The Asset ESG Corporate Awards的最高榮譽玉璽獎（Jade Award），中華電信新加坡子公司總經理劉順德代表出席領獎。中華電信／提供

中華電信（2412）獲頒國際著名財經雜誌The Asset（財資）第25屆The Asset ESG Corporate Awards的最高榮譽玉璽獎（Jade Award），是台灣唯一連續四年於跨國、跨產業評選中屢獲殊榮的企業，ESG領域深耕的卓越成果深獲國際讚揚。

The Asset ESG Corporate Awards以機構投資人及產業分析師觀點出發，由專業評審團隊每年就亞洲上市公司的財務績效、公司治理、社會責任、環境責任及投資人關係等面向進行評比，選出ESG具有卓越成就及透明度的公司。

中華電信董事長簡志誠表示，很榮幸推動ESG的成效四度獲得國際媒體及投資人肯定，將持續與環境、社會及利害關係人互利共榮，成為以永續發展為基礎的國際標竿企業。

中華電信表示，秉持創新創價精神，以AI賦能驅動永續轉型。公司治理面將高階變動薪酬與ESG績效連動，並制定高階薪酬索回政策，確保高階主管決策與投資人長期利益結合，對內則推動內部碳費基金，並以此資金鼓勵同仁勇於發想科技減碳的技術與應用。

中華電信2022年發行台灣電信業首檔可持續發展債券，所募資金投入各項永續發展，以行動落實永續金融，內化ESG的決心也受到海外投資人肯定。

社會議題上，中華電信以科技為善，數位賦能多元族群，建設網路普及服務、賦能偏鄉學子，提供長者智慧家庭的應用服務與數位教學；建構友善職場環境、提供員工完善福利。

為實踐環境永續，中華電信通過SBTi淨零目標驗證，是全台唯一超前承諾在2045年達標的電信業者，響應國際倡議，加入RE100及EV100倡議，是全台首家發布TNFD中英文報告書的電信業者，更參與全台首批碳權採購，推動「百種保育計畫」，將AIoT監測導入保育工作，落實即時監測與風險管理。

中華電信也與日本NTT聯手啟動全球首例的國際全光網路（IOWN），透過「科技減碳」及「使用再生能源」兩大策略落實低碳轉型，展現科技創新支持生物多樣性保育及應對氣候變遷的決心。

ESG 中華電信

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