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助台廠布局日本 商總攜手九州豐前市設服務中心

中央社／ 台北11日電

台積電、日月光等半導體大廠進駐九州，為協助台灣廠商布局、解決投資障礙，商總今天宣布，與日本福岡縣豐前市簽署合作備忘錄，合作規劃設立「台商服務中心」，希望提供台廠一站式服務，發揮產業群聚效益。

中華民國全國商業總會今天發布新聞稿表示，為協助業者布局日本市場，解決近年台灣企業前往海外發展，經常碰到公司設立、稅務、法律，以及銀行開戶等問題，理事長許舒博與日本福岡縣豐前市長後藤元秀今天簽署合作備忘錄，攜手規劃設立「台商服務中心」。

許舒博指出，商總長期扮演政府與產業的溝通橋樑，協助產業打造更優質的經營環境，提升企業國際競爭力。為協助業者拓展日本市場，透過與日本福岡縣豐前市簽署台商服務中心合作備忘錄，幫助企業排除重重難關，共同協助台灣海外布局。

許舒博表示，豐前市距離北九州開車約30分鐘，日月光的日本廠就是落地北九州，除了服務周邊生意，也希望未來能在當地形成台灣聚落效益，讓台灣企業在當地設立公司後，有更多資源能做充分長期的準備。

經濟部貿易署資料顯示，日本是台灣第3大貿易夥伴及外資與技術的主要來源之一，台灣則是日本第4大貿易夥伴，2023年雙邊貿易總額為757.69億美元。2023年台對日投資件數為45件，投資額為2.14億美元；日本對台投資216件，金額為6.2億美元。

商總表示，近年來由於汽車工業、科技產業、觀光旅遊紛紛進入大分縣中津市設廠，福岡縣豐前市與大分縣中津市為共同生活圈，連帶吸引相關產業進駐，台灣企業赴日本設立公司都是供應鏈關係，對台日合作會有加成效果。

日本 福岡

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