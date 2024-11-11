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台積電坐鎮 上半年台南市工業區地價指數年增逾4%最高

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

據內政部資料顯示，今年上半年全國工業區地價指數為102.78、年增約2.8%，其中台積電（2330）重鎮的台南市、工業土地價格指數年增幅達4.1%最高，其次為新北市、嘉義市各達3.9%、3.1%，顯示在科技業、半導體大廠擴廠效應下，同步帶旺國內工業地產表現。

台灣房屋集團工業地產中心執行長陳璟葵分析，近年國際掀起AI熱潮，使台灣半導體相關產業受到全球矚目，購地擴廠的動作不斷，尤其台積電等指標大廠，大手筆投資不手軟，光是台積電購入原群創南科四廠近10萬坪廠房，就斥資171.4億元，也讓廠區所在的台南市，工業用地交投熱絡。

另外，陳璟葵表示，由於南科現今產值已超越竹科，穩居三大科技園區之首，未來還有南科三期的擴建遠景可期，在科技產業鏈接連布局之下，不僅帶動南科周邊的工業不動產交易，也讓台南的工業區地價指數年增4.1%，傲居國內第一。

據據內政部地政司公布的「都市地價指數」顯示，今年上半年全國的工業區地價指數為102.78，較去年同期成長約2.8%，其中台南市工業區地價指數年增幅達4.1%最高，新北市、嘉義市則以年增率3.9%、3.1%居二、三位；桃園市及台北市年成長率分別為2.9%、2.4%，位居第四、五名。

陳璟葵指出，新北市工業區土地交易活絡，其中林口區的國際AI＋智慧園區擁有ASML艾司摩爾等半導體大廠進駐，今年啟動土地標售後，上下游產業獵地不手軟，連帶拉抬新北市工業不動產的交易價量；另外新北市土城產業園區挾產業轉型、捷運三鶯線建設利多，被國壽、中工等業者相中，插旗推出廠辦大樓，並吸引鴻海集團等企業投資設廠，為新北市的工業不動產發展添加動能。

觀察台南市、新北市與嘉義市的工業類土地交易中，主要以設置工廠生產線為用途，而桃園市、台北市則分別以物流倉儲、商務辦公室為主，其中桃園市今年最大宗的工業類土地交易為台灣人壽、砸137.5億元卡位航空城產專區，預計打造新型物流辦公園區；台北市則由台達電花近45億元，購入內科兩棟廠辦大樓居冠。

半導體 台積電

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