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經部：台積電德國廠帶動供應鏈布局 台德共創雙贏

中央社／ 台北11日電

台德經貿政策對話會議今天登場，經濟部次長陳正祺表示，台積電赴德設廠，將帶動相關台廠赴歐布局，希望德方給予協助。因應AI浪潮，台灣將運用在半導體的領先製造技術，以及德國完善基礎建設和工業實力等優勢，共創互惠雙贏。

經濟部國際貿易署今天發布新聞稿表示，台德經貿政策對話會議今天在台北實體召開，由經濟部次長陳正祺與德國聯邦經濟及氣候保護部次長菲利浦（UdoPhilipp）共同主持，聚焦經濟安全、供應鏈韌性，及台德雙方在能源、電動車、半導體等領域的合作潛力。

陳正祺在會中表示，德國為台灣的重要貿易夥伴，近年來台德雙方在半導體和電動車等產業的合作關係日益緊密。在今年8月舉辦的台德智慧機械論壇上，雙方就AI、智慧機器人等高階智慧製造領域合作交流。

此外，台灣的車輛研究測試中心也在今年10月與德國驗證機構TÜV SÜD簽訂合作備忘錄，規劃在台設立東南亞首座符合國際標準的電動車自駕驗證實驗室。

台積電位於德勒斯登的晶圓廠已於今年8月動土，陳正祺表示，台積電赴德設廠，將帶動台灣相關中小企業赴歐布局，盼德方積極給予協助。AI科技為全球經濟注入新動能，台灣將運用在半導體的領先製造技術，以及德國完善基礎建設、堅強工業實力等優勢，攜手推動產業升級，共創互惠雙贏的未來。

第22屆台德經濟合作會議明天登場，貿易署表示，陳正祺、菲利浦明天將共同就業者建言提出回應，並出席開幕致詞。台德雙方企業將聚焦半導體供應鏈，就智慧製造、AI智慧應用等重點領域進行專題討論與深度交流，促進台商掌握國際產業趨勢，為雙方業者創造更多商機。

貿易署表示，德國是台灣在歐盟第1大貿易夥伴及第3大外資來源國，面對國際情勢快速變遷，台德雙邊貿易與投資仍持續穩定成長。2023年雙邊貿易額達220萬美元，台灣對德國投資更創下歷史新高，達39.1億美元，其中主要投資案為台積電赴德勒斯登設置12吋晶圓廠。

半導體 台積電 德國

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