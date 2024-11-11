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美國新一波管制晶片禁令 兩條件符合就會中鏢

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美國新一波管制晶片禁令 兩條件符合就會中鏢

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
美方對大陸業者祭出最新7奈米以下先進製程晶片投片升級管制，據了解，只要符合兩個條件就可能中鏢。圖／歐新社
美方對大陸業者祭出最新7奈米以下先進製程晶片投片升級管制，據了解，只要符合兩個條件就可能中鏢。圖／歐新社

美方對中國大陸業者祭出最新7奈米以下先進製程晶片投片升級管制，據了解，只要符合兩個條件，就可能會中鏢。

據業內人士表示，美國這波禁令，並沒有區分是何種應用的晶片才會受到約束，也就是管制範圍並不僅限於AI加速器或繪圖晶片等用途。

業者提到，現在只要是7奈米以下製程案件，且裸晶的大小符合條件就會納入美方管制範圍。

業界人士也認為，可預見未來美方的管制將會越來越嚴格，因為現在有部分中國大陸業者其實是透過在東南亞或美國等地註冊公司並下單生產，來規避美方的管制措施，未來恐怕這些漏洞也會被逐漸圍堵起來。

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