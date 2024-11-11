台積電停供大陸7奈米以下製程代工服務 集邦估營收影響曝光

外電引述消息人士表示，美國商務部已發函要求台積電自本月11日起停止供應中國客戶應用於人工智慧（AI）的7奈米製程或更先進的高階晶片，集邦科技今日出具報告指出，這項禁令，將衝擊中國AI產業發展前景，影響台積電營收約5~8%，但有外資評估台積電可透過調漲先進製程晶圓代工價格，影響程度可能還要更低。

集邦的調查報告，直指美國商務部之所以要台積電做出如此激烈的封鎖禁令，主因先前華為910B晶片被拆解後發現採用台積電7奈米製程晶片，疑似有白手套公司替中國業者向台積電下單先進製程AI產品，引發違反美國出口規範疑慮。

集邦調查表示，台積電內部已重新檢討認證客戶身分流程，也計畫提高對客戶洽談、流片的審核標準，並擴大產品審查範圍；除原先依循美國針對高效能運算（HPC）晶片輸出相關的算力、電晶體密度規範外，也可能新增對晶片尺寸與高頻寬記憶體（HBM）使用的限制條件。換句話與發展AI相關的晶片及HBM全都要對中國大陸封鎖。

因此外界傳出不只台積電要停止供應大陸7奈米製程或更先進的高階晶片外，三星也在商務部要求對中國大陸做出同樣禁制措施，不過三星表示不對市場傳言做任何回應。但業者研判禁制令還是要美國發出，三星才會採取行動，不會先對號入座。

集邦分析，台積電對大陸停供7奈米製程或更先進的高階晶片的可能性極高，但衝擊範疇須視美國商務部是否將公告新一波出口管制的實質施行細則，以及是否有新增客戶遭列入實體清單而定。

集邦指出，台積電前三季先進製程佔比67%，已成為其主要營收來源。但大部分7奈米以下製程的主要客戶皆為歐美系及台系客戶，即使該審查發酵，可能流失部分中國客戶，但預期可透過其他客戶彌補，對其先進製程產能利用率的影響有限。

集邦更進一步指出，台積電2023全年和2024年前三季來自中國的營收占比穩定在11%至13%。若本次先進製程審查擴大或有客戶遭列入實體清單，影響中國AI相關IC設計公司、IP公司，甚至第三方設計服務或其他在TSMC 先進製程開案、流片及量產生意，預估可能影響台積整體5%至8%的營收表現。但因全球AI晶片需求強勁，加上台積電對先進製程客戶的漲價即將生效，可望能稀釋部分衝擊。