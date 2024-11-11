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宏碁旗下唯晶科技 預計將於14日獲准在倫敦證交所交易

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

PC品牌大廠宏碁（2353）子公司「老虎隊」海外布局報捷，宏碁11日公告，子公司Winking Studios Limited（唯晶科技）預計將於今年本月14日獲准在倫敦證券交易所AIM Market版交易。

宏碁表示，唯晶科技股票預計將於今年11月14日獲准在倫敦證券交易所AIM Market版交易。該公司將繼續在新交所凱利板上市，同時也在倫敦證券交易所AIM Market版交易。

創立於2004年的唯晶科技為美術外包及遊戲開發公司，總部位於新加坡，在亞洲擁有九個工作室，由創辦人Johnny Jan領導，於全球遊戲美術外包市場之收入排名中位居亞洲第三、全球第四；目前宏碁集團持股唯晶科技約62.56%股權。

Winking Studios創辦人兼執行長Johnny Jan指出，「我們相信Winking Studios在全球擴展中擁有重大機遇，AIM雙重上市將進一步支持我們的全球抱負，加速我們的成長。倫敦對我們而言是一個顯而易見的選擇，因為它讓我們能在一個深諳全球遊戲產業，並支持如Winking Studios這樣有抱負的國際企業的市場中立足」。

Winking Studios致力於跨平台合作，包括主機、PC和移動裝置，並與全球前25大遊戲開發公司中的22家有合作關係，其中包括Ubisoft、EA、Activision和騰訊，合作之知名遊戲包含FIFA、Call of Duty及Assassin’s Creed。

倫敦 宏碁

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