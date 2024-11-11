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矽格中興三廠動土儀式 預計2027年第1季完工

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

IC測試大廠矽格（6257）11日於新竹縣竹東鎮中興路舉行中興三廠興建動土儀式，預計在2027年第1季完工，公司表示，該廠將整合3A，也就是先進測試技術、自動化以及AI智慧工廠，全力瞄準AI、ASIC、Automotive客群，預期工廠完工運轉後將提供約1,200新人的工作機會。

矽格指出，本次新建廠房工程包含土木及機電，估計投入新台幣26億元，將興建地下兩層，地上七層，總樓板面積達36,340平方公尺的高科技廠房。

矽格進一步說，最近國際政經環境大變化所帶來的衝擊與挑戰，未來諸多行業恐將面對更多的不確定性，然而半導體已經是全球戰略資源，只要未來幾年能帶動半導體晶片銷售成長，預料將有更多來自於3A所帶動的需求，矽格會努力整合3A科技來抓緊商機。

矽格強調，除了廠房硬體建設之外，公司同步運用3A新科技，精益求精、加強研發、工程、製造、品質等能力，將集團的強項與這些重大的軟硬體投資結合，進而轉換成強大的接單能力來爭取客戶訂單。

半導體 新台幣 矽格

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