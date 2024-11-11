頎邦三名環安人員涉空污數據造假案 竹科管理局發布三點說明

媒體報導，頎邦（6147）因空污數據造假，被新竹地檢署針對該公司林姓、葉姓、陳姓男子等3名環安人員依違反空氣污染防制法提起公訴，最重將被科以罰金5,000萬元。對此，竹科管理局11日發布三點說明如下：

一、竹科管理局依空氣污染防制法第24及29條受委託許可審查，依試車結果核發固定污染源操作許可證並副知所在地（新竹市）環保局。

二、該案空污檢測申報由廠商逕向所在地（新竹市）環保局申報，竹科管理局權限僅就現場操作之許可紀錄進行查核，確認是否依許可操作，另科管理2020年起迄今不定期查核該廠商10次，現場紀錄未發現與許可不符。

三、科管局一向要求科學園區廠商本於良知誠實申報及紀錄，且派員不定期無預警查核，加強查核現場操作紀錄落實情形。今後將持續以最嚴格標準要求，以杜絕不法情事。