快訊

大谷翔平「50轟50盜」紀念球將亮相 台北101證實：就在13日

「去天堂記得我」男童騎單車遭撞亡 告別式師生掉淚、肇事駕駛低調捻香

黃珊珊二度作證近3小時請回 被問「柯文哲不抗告」快步離去

翔耀搶攻AI算力商機 明年營收拚增三倍

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

光電廠翔耀（2438）11日宣布旗下AI算力中心已完成水冷機房基礎建置工程，預計12月底前完成32台搭載H200的AI伺服器，並開始提供國內外客戶使用，明年6月底之前則完成剩餘224台AI伺服器；法人推估，翔耀明年AI算力完售後，全年營收有望年增三倍，展望樂觀。

翔耀今年7月對外宣布結盟是方成立AI算力中心，目前已完成第一階段建置，同時年底即將上線的32台H100伺服器所提供的算力也都找到潛在客戶，目前已有不少家業者向翔耀簽訂AI算力合作意向書，估計最快明年初就開始貢獻營收。

翔耀董事長林以山表示，公司的AI算力中心如同一座武器庫，算力就是各行各業突破瓶頸、提高效率、降低成本的關鍵武器，未來公司不僅提供算力，也會協助客戶共同開發適用於行業的AI模型或軟體，藉此創造出更多不同的商業模式，挹注業績成長。

林以山表示，從當前的AI市場趨勢來看，隨著各行各業對AI的需求越來越高，AI算力供給肯定不夠，因此商機相當龐大，而翔耀明年完成全數256台H100伺服器後，整體算力排名大概會落在全球第15名，並且成為亞洲首屈一指的算力供應商。

翔耀今年前十月營收2.9億元，其中有九成營收來自光電事業，一成營收來自電商。對此，林以山預估，明年AI算力中心開始運作後，AI算力業務估計將占整體營收逾五成，光電退居第二，約占四成，電商維持一成，而整體營收則將「跳躍式倍增」。

據悉，目前國內電影特效大廠大腕影像已率先採用翔耀的AI算力與軟體模型，雙方正在展開密切的深度合作，期盼能打造全亞洲最專業的AI影視音科技中心，開發包含電影、音樂、動漫、影集、遊戲、娛樂等影視音的AI製作流程技術專利。

至於光電事業方面，翔耀子公司嵩達光電具備專業觸控面板技術與自動化生產設備，受惠工控方面市場需求回溫，接單逐漸轉強，第3季訂單量相較上半年已有顯著成長。此外，該公司觸控面板產品陸續切入博弈及醫療檢測等新領域，新訂單陸續出貨，預計明年起能顯著挹注營收及獲利，未來亦積極規劃進軍電子紙產業鏈，目前已和國內廠商完成合作代工業務的簽訂。

AI 營收 觸控面板

延伸閱讀

陳啟昱通緝資料 南檢：當天已傳高檢署通緝查詢系統

陳啟昱涉光電弊案落跑…通緝第8天未見查緝專刊 刑事局說明了

彰化竹塘、雲林二崙二鄉長、主席涉綠能貪瀆弊案 起訴14人

SOGO台北店周年慶人氣火熱 實體、電商再推雙11優惠價

相關新聞

Netflix大漲價！漲幅驚人、網友喊退訂 官方這樣說

本土最多用戶使用的影音串流平台龍頭「Netflix」（網飛）上周無預警宣布調漲台灣地區的訂閱價格，高級方案最高上調18％...

引發關注！台積電高雄廠未來用地「驚傳未爆彈」 公司回應了

台積電（2330）高雄廠未來用地楠梓科學園區在11日上午包商整地時驚傳發現一顆未爆彈，引發市場與外界關注高雄廠動態，對此...

「美國製造」政策驅動 調研估：2028年美國5奈米以下占比將達20%

川普再度當選美國總統，其競選期間所強調的「美國製造」政策也將成為未來四年美國產業戰略的核心之一。DIGITIMES分析師...

傳台積電嚴審大陸AI晶片客戶 研究估營收影響曝光

市場傳出台積電（2330）通知中國大陸客戶將暫緩7奈米（含）以下先進製程AI相關晶片出貨，以及未來若中國大陸客戶欲在先進...

傳台積電將嚴審陸AI晶片客戶開案 集邦估影響營收5~8%

市場傳出台積電（2330）通知中國大陸客戶將暫緩7nm（含）以下先進製程AI相關晶片出貨，及未來若中國大陸客戶欲在先進製...

傳TSMC將嚴審大陸AI晶片客戶開案 營收受影響幅度落在5%至8%

市場傳出TSMC通知中國大陸客戶將暫緩7nm（含）以下先進製程AI相關晶片出貨，以及未來若中國大陸客戶欲在先進製程開案，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。