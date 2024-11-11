翔耀搶攻AI算力商機 明年營收拚增三倍

光電廠翔耀（2438）11日宣布旗下AI算力中心已完成水冷機房基礎建置工程，預計12月底前完成32台搭載H200的AI伺服器，並開始提供國內外客戶使用，明年6月底之前則完成剩餘224台AI伺服器；法人推估，翔耀明年AI算力完售後，全年營收有望年增三倍，展望樂觀。

翔耀今年7月對外宣布結盟是方成立AI算力中心，目前已完成第一階段建置，同時年底即將上線的32台H100伺服器所提供的算力也都找到潛在客戶，目前已有不少家業者向翔耀簽訂AI算力合作意向書，估計最快明年初就開始貢獻營收。

翔耀董事長林以山表示，公司的AI算力中心如同一座武器庫，算力就是各行各業突破瓶頸、提高效率、降低成本的關鍵武器，未來公司不僅提供算力，也會協助客戶共同開發適用於行業的AI模型或軟體，藉此創造出更多不同的商業模式，挹注業績成長。

林以山表示，從當前的AI市場趨勢來看，隨著各行各業對AI的需求越來越高，AI算力供給肯定不夠，因此商機相當龐大，而翔耀明年完成全數256台H100伺服器後，整體算力排名大概會落在全球第15名，並且成為亞洲首屈一指的算力供應商。

翔耀今年前十月營收2.9億元，其中有九成營收來自光電事業，一成營收來自電商。對此，林以山預估，明年AI算力中心開始運作後，AI算力業務估計將占整體營收逾五成，光電退居第二，約占四成，電商維持一成，而整體營收則將「跳躍式倍增」。

據悉，目前國內電影特效大廠大腕影像已率先採用翔耀的AI算力與軟體模型，雙方正在展開密切的深度合作，期盼能打造全亞洲最專業的AI影視音科技中心，開發包含電影、音樂、動漫、影集、遊戲、娛樂等影視音的AI製作流程技術專利。

至於光電事業方面，翔耀子公司嵩達光電具備專業觸控面板技術與自動化生產設備，受惠工控方面市場需求回溫，接單逐漸轉強，第3季訂單量相較上半年已有顯著成長。此外，該公司觸控面板產品陸續切入博弈及醫療檢測等新領域，新訂單陸續出貨，預計明年起能顯著挹注營收及獲利，未來亦積極規劃進軍電子紙產業鏈，目前已和國內廠商完成合作代工業務的簽訂。