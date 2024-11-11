快訊

下班記得帶傘！3縣市大雨特報 恐一路下到晚上

不婚無關房價？全台5大光棍縣市「低價區占3個」 冠軍出乎意料

翔耀AI算力中心預定年底啟動服務 跨足專業AI影視音科技

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
翔耀董事長林以山（左）與大腕影像董事長林哲民導演攜手合作，跨足專業AI影視音科技。記者簡永祥／攝影
翔耀董事長林以山（左）與大腕影像董事長林哲民導演攜手合作，跨足專業AI影視音科技。記者簡永祥／攝影

翔耀實業（2438）董事長林以山今（11）日宣布，繼7月時更成立AI算力中心「翔耀實業AICC」，並積極進行第一階段算力中心之各項布建，目前已完成水冷機房等基礎建置工程，即將進行NVIDIA H200 GPU設備之安裝設置，預計將於2024年12月底前完成32台伺服器的測試並啟用。

林以山表示，翔耀實業AICC提供公有雲與私有雲的雲計算，涵蓋算力租賃、伺服器代管等多元服務，同時根據客戶需求提供客製化的解決方案。客戶可通過彈性的雲端服務，精準獲取所需AI算力，從而降低算力獲取成本並簡化運維過程。

他強調翔耀AICC已和國內金融、行銷、影視、醫療、政府單位及大學院校合作，推動企業和科研機構在AI應用上的發展。

林以山並宣布，翔耀決定AICC策略夥伴之一，華語影視音界的知名電影視覺藝術工作室—大腕影像及董事長林哲民導演共同合作，打造全亞洲最專業的AI影視音科技中心，開發包含電影、音樂、動漫、影集、遊戲、娛樂等影視音AI製作新流程技術專利。

在光電事業部分，子公司嵩達光電具備專業觸控面板技術與自動化生產設備，受惠工控方面市場需求回溫，接單逐漸轉強，第三季訂單量相較上半年已有顯著成長。此外，觸控面板產品陸續切入博弈及醫療檢測等新領域，新訂單陸續出貨，預計明年起能顯著挹注營收及獲利。嵩達光電未來亦積極規劃進軍電子紙產業鏈，目前已和國內廠商完成合作代工業務的簽訂；新的非觸控面板產品也已進入認證申請，以及試產階段，將能為未來業績成長注入新動能。

林以山表示，翔耀AICC計畫建置高達256個採用輝達H200AI核心處理器的伺服器機櫃，預定將躋身全球前15大算力中心，預料算力服務將在明年下半年大幅挹注營收，並竄升三大事業之冠，同時推升明年營數倍增長。

法人指出，翔耀觸控面板訂單穩定回升，以及電商事業持續優化，獲利表現帶動翔耀營運虧損逐季收斂；但今明年仍持續投入AI算力中心建置，費用支出增加，預計明年第2季可望轉虧為盈，下半年AI算力服務收入大幅挹注，全年將正式進入獲利收割期。

AI 伺服器 觸控面板

延伸閱讀

陳啟昱通緝資料 南檢：當天已傳高檢署通緝查詢系統

陳啟昱涉光電弊案落跑…通緝第8天未見查緝專刊 刑事局說明了

彰化竹塘、雲林二崙二鄉長、主席涉綠能貪瀆弊案 起訴14人

台南山上花園水道館光電車棚能遮蔭 年發電逾百萬度獲光鐸獎

相關新聞

引發關注！台積電高雄廠未來用地「驚傳未爆彈」 公司回應了

台積電（2330）高雄廠未來用地楠梓科學園區在11日上午包商整地時驚傳發現一顆未爆彈，引發市場與外界關注高雄廠動態，對此...

傳台積電嚴審大陸AI晶片客戶 研究估營收影響曝光

市場傳出台積電（2330）通知中國大陸客戶將暫緩7奈米（含）以下先進製程AI相關晶片出貨，以及未來若中國大陸客戶欲在先進...

「美國製造」政策驅動 調研估：2028年美國5奈米以下占比將達20%

川普再度當選美國總統，其競選期間所強調的「美國製造」政策也將成為未來四年美國產業戰略的核心之一。DIGITIMES分析師...

傳台積電將嚴審陸AI晶片客戶開案 集邦估影響營收5~8%

市場傳出台積電（2330）通知中國大陸客戶將暫緩7nm（含）以下先進製程AI相關晶片出貨，及未來若中國大陸客戶欲在先進製...

傳TSMC將嚴審大陸AI晶片客戶開案 營收受影響幅度落在5%至8%

市場傳出TSMC通知中國大陸客戶將暫緩7nm（含）以下先進製程AI相關晶片出貨，以及未來若中國大陸客戶欲在先進製程開案，...

疑遭詐騙集團冒名 NCC：不會主動打電話洽詢民眾個資

NCC今天表示，近日接獲民眾反映，疑似有詐騙集團冒用NCC名義，藉電話向民眾誆稱「個人申辦門號遭人檢舉停話」，進而引導民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。