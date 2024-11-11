翔耀AI算力中心預定年底啟動服務 跨足專業AI影視音科技

翔耀實業（2438）董事長林以山今（11）日宣布，繼7月時更成立AI算力中心「翔耀實業AICC」，並積極進行第一階段算力中心之各項布建，目前已完成水冷機房等基礎建置工程，即將進行NVIDIA H200 GPU設備之安裝設置，預計將於2024年12月底前完成32台伺服器的測試並啟用。

林以山表示，翔耀實業AICC提供公有雲與私有雲的雲計算，涵蓋算力租賃、伺服器代管等多元服務，同時根據客戶需求提供客製化的解決方案。客戶可通過彈性的雲端服務，精準獲取所需AI算力，從而降低算力獲取成本並簡化運維過程。

他強調翔耀AICC已和國內金融、行銷、影視、醫療、政府單位及大學院校合作，推動企業和科研機構在AI應用上的發展。

林以山並宣布，翔耀決定AICC策略夥伴之一，華語影視音界的知名電影視覺藝術工作室—大腕影像及董事長林哲民導演共同合作，打造全亞洲最專業的AI影視音科技中心，開發包含電影、音樂、動漫、影集、遊戲、娛樂等影視音AI製作新流程技術專利。

在光電事業部分，子公司嵩達光電具備專業觸控面板技術與自動化生產設備，受惠工控方面市場需求回溫，接單逐漸轉強，第三季訂單量相較上半年已有顯著成長。此外，觸控面板產品陸續切入博弈及醫療檢測等新領域，新訂單陸續出貨，預計明年起能顯著挹注營收及獲利。嵩達光電未來亦積極規劃進軍電子紙產業鏈，目前已和國內廠商完成合作代工業務的簽訂；新的非觸控面板產品也已進入認證申請，以及試產階段，將能為未來業績成長注入新動能。

林以山表示，翔耀AICC計畫建置高達256個採用輝達H200AI核心處理器的伺服器機櫃，預定將躋身全球前15大算力中心，預料算力服務將在明年下半年大幅挹注營收，並竄升三大事業之冠，同時推升明年營數倍增長。

法人指出，翔耀觸控面板訂單穩定回升，以及電商事業持續優化，獲利表現帶動翔耀營運虧損逐季收斂；但今明年仍持續投入AI算力中心建置，費用支出增加，預計明年第2季可望轉虧為盈，下半年AI算力服務收入大幅挹注，全年將正式進入獲利收割期。