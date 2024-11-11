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引發關注！台積電高雄廠未來用地「驚傳未爆彈」 公司回應了

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電。 (路透)
台積電。 (路透)

台積電（2330）高雄廠未來用地楠梓科學園區在11日上午包商整地時驚傳發現一顆未爆彈，引發市場與外界關注高雄廠動態，對此，台積電回應記者時提出完整說明。

台積電完整回應如下：

「關於今（11/11）早台積公司高雄廠區整地挖掘的相關發現，一切依現場人員安全為優先考量，並配合主管機關相關規定辦理，我們評估此對既有整地計畫無顯著影響」。

台積電

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