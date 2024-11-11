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光寶科攜手新加坡科技設計大學 打造5G網路節能應用

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

光寶科技（2301） 11日宣布，攜手新加坡科技設計大學 ( SUTD ) 簽署研發合作協議，共同促進「5G 網路通訊創新節能應用」的合作與開發，將網路節能技術實踐至網路部署中，推動高效節能的5G網路創新應用。

光寶與新加坡科技設計大學以O-RAN RAN智慧控制器（RIC）平台的架構為基礎，透過串聯彼此的關鍵技術以及結合AI與大數據分析，共同開發出5G網路能耗管理解決方案，有效減少無線接取網路（RAN） 20%的能耗，大幅減少5G小型基地台部署密集的行動網路營運商 ( MNO ) 的營運支出。此外透過網管系統的配置，可更加優化管理與操作流程，確保網路的彈性運用和穩定高效能。

光寶科技智能生活應用事業部總經理江鴻翔表示，光寶科技長期致力科技創新與綠色韌性，在5G網路通訊領域更是積極重視產品效能與智慧能耗管理。提升產品節能成效，同時兼顧快速、穩定且優異的網路通訊表現，是光寶致力發展並投入研發量能的重點，也是此次攜手新加坡科技設計大學共同合作開發創新節能應用的目的。期透過本次機會與新加坡科技設計大學的合作共同注入研發量能，打造出創新的5G網路通訊節能解決方案。攜手打造更完整且更加堅韌與創新的5G全球生態系，共同面對未來更多的挑展與機會。

新加坡科技設計大學教授暨新加坡未來通訊研發計畫（FCP）計畫總監郭貴生指出，此次與光寶科技合作，共同開發5G開放式無線接取網路（Open RAN）最先進的節能和人工智慧解決方案，將結合新加坡科技設計大學的研究能力和光寶科技的技術專業，以應對未來通信中減少能源消耗的關鍵挑戰。

5G 光寶科 新加坡

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