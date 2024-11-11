攸泰科技躍上2024 APSCC國際舞台 宣揚台灣科技競爭力

攸泰科技（6928）日前參加2024 APSCC衛星會議暨展覽（Asia-Pacific Satellite Communications Council），本活動於曼谷舉辦，是亞太地區最具影響力的航太與衛星通訊盛會，本次會議聚焦了全球及亞太地區衛星通訊的最新發展動態和未來趨勢。攸泰科技董事長簡民智以「台灣航太產業開拓創新與成長」為題，分享台灣衛星供應鏈卓越的科技實力與發展潛力，並期許攸泰科技作為台灣在太空產業發展中的「先行推動者」，與資策會及台灣在地終端設備夥伴攜手合作，齊心在世界舞台上嶄露頭角。

台灣在太空產業的致力發展已經發射了12顆低軌衛星，目的在推動太空通訊、地球觀測和科學研究等領域的技術進步。而在五大信賴產業 - 次世代通訊的部分，國家策略上將布局6G關鍵自主技術，整合地面與衛星網路，並發展各項應用場域與解決方案，預計2028年創造衛星通訊整合應用服務產值300億元。綜上所述，台灣擁有影響世界的科技競爭力，並將一步步鞏固台灣在全球經濟和太空產業中的關鍵角色。

台灣政府看好太空產業，在政府措施和私人企業的支持下，目前正在快速擴展中。包括從政策面透過鼓勵產業內研究、投資和創新政策來促進商業發展；在國際合作上，台灣正在尋求與航太工業的全球參與者建立夥伴關係，以促進衛星計畫的知識交流和合作，幫助加強其在國際市場的地位。

在衛星通訊部分，則著重加強全球通訊網路的彈性，以低軌衛星自主研發為主，為2027年下一次B5G 低軌（LEO）衛星發射累積經驗、能力和技術。為此，工研院攜手企業積極整合台灣供應鏈優勢。以攸泰科技來說，即是專攻地面終端設備部分：與工研院合作技術轉移，發展國產的「大陣列高頻寬衛星地面終端設備」，透過整合工研院的先進射頻與基頻技術，結合攸泰科技在強固型移動設備設計製造強項，共同合作開發國產Ka-Band 1024元件陣列天線地面終端設備。該設備預計於2025年完成，支持台灣低軌衛星計畫的發展。

由於衛星研發不僅需要耗費大量人力、物力，更需經過重重測試驗證，其中至關重要的天線模組，其設計和性能將直接影響到衛星的覆蓋範圍、傳輸速率和信號強度。攸泰科技與歐姆佳科技合作，透過獲得產發署科專支持的「多軌道衛星地面移動終端天線產測研發創新」計畫，開發衛星通訊設備量產效能檢測設備，將能大幅提升台灣衛星通訊設備的量產效率。本計畫的創新應用在於使用Ohm+ Fast電磁陣列快速校正演算法，利用控制陣列天線不同狀態的射頻前端晶片參數所獲取的射頻資料進行計算，在遠低於全狀態量測的時間即可定位出工作不正常的天線單元，並且即時重新校正最佳化該天線。

本案專為測試通訊天線模組而設計，具備自動進出料平台，可與自動化產線無縫結合，從而消除了手動安裝測試件的需求，極大地提高了產品的生產速度、極有效地檢測天線模組的產品質量，並確保其生產良率符合相關規格要求。

同時，其模組化的設計能夠根據不同的測試需求替換不同的箱體模組，以便進行不同類型的測試。對攸泰科技來說，此衛星通訊設備量產效能檢測設備的誕生，可符合客戶少量且多樣化快速量測的需求進行，在生產時限緊縮、生產成本降低的情況下，使攸泰科技能更有力地發揮本身代工廠的經驗及技術，去爭取更多國際衛星商的訂單。