疑遭詐騙集團冒名 NCC：不會主動打電話洽詢民眾個資
NCC今天表示，近日接獲民眾反映，疑似有詐騙集團冒用NCC名義，藉電話向民眾誆稱「個人申辦門號遭人檢舉停話」，進而引導民眾查對個人資料，呼籲這是詐騙，NCC不會主動以電話洽詢民眾個資。
國家通訊傳播委員會（NCC）今天在臉書粉專發文，近日接獲民眾反映，疑似有詐騙集團冒用NCC名義，以電話向民眾誆稱「近期申辦門號遭人檢舉停話」，進一步引導民眾查對個資證件是否遭冒用，並謊稱後續有警方將介入等。
NCC強調，如有相關情形，就是詐騙電話，呼籲民眾慎防，不要輕易把個資和財物交付他人，若接到可疑來電或簡訊，可撥打165反詐騙專線查證。
NCC官員向中央社表示，先前接到民眾反映，因是異常情形，已經在NCC免付費電話做語音提醒，民眾撥入還沒接通時就會聽到警示語音內容；另外也在NCC官方網站，特別用紅字標示提醒「NCC不會主動以電話洽詢民眾個資，電信詐騙求證請撥165。」
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