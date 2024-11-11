快訊

柯文哲未來由「重金庭」審理 法官查金流功力深、裁判品質高

台北第1名吃到飽少一間！信義區欣葉日本料理突熄燈 還有3家店可訂位

立委問「國家能源發展不排除核電」 中研院院長廖俊智：是的

光寶科技攜手新加坡科技設計大學 簽署研發合作協議

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

光寶科技（2301）11日宣布攜手新加坡科技設計大學（SUTD）簽署研發合作協議，共同促進「5G 網路通訊創新節能應用」的合作與開發，將網路節能技術實踐至網路部署中，推動高效節能的5G網路創新應用。

光寶與新加坡科技設計大學以O-RAN RAN智慧控制器（RIC）平台的架構為基礎，透過串聯彼此的關鍵技術以及結合AI與大數據分析，共同開發出5G網路能耗管理解決方案，有效減少無線接取網路（RAN）20%的能耗，大幅減少5G小型基地台部署密集的行動網路營運商（MNO）的營運支出。此外，透過網管系統的配置，可更加優化管理與操作流程，確保網路的彈性運用和穩定高效能。

光寶科技智能生活應用事業部總經理江鴻翔表示，光寶科技長期致力於科技創新與綠色韌性，在5G網路通訊領域更是積極重視產品效能與智慧能耗管理。因此，提升產品節能成效，同時兼顧快速、穩定且優異的網路通訊表現，是光寶致力發展並投入研發量能的重點，也是本次攜手新加坡科技設計大學共同合作開發創新節能應用的目的。我們很榮幸可透過本次機會與新加坡科技設計大學的合作共同注入研發量能，打造出創新的5G網路通訊節能解決方案。期許攜手打造更完整且更加堅韌與創新的5G全球生態系，共同面對未來更多的挑展與機會。

新加坡科技設計大學暨新加坡未來通訊研發計畫（FCP）計畫總監郭貴生教授表示，我們很高興能與光寶科技合作，共同開發5G開放式無線接取網路（Open RAN）最先進的節能和人工智慧解決方案。這次合作結合了我們的研究能力和光寶科技的技術專業，以應對未來通信中減少能源消耗的關鍵挑戰。我們共同致力於為5G及更遠的未來創造一個更加可持續和智能的未來。

光寶科技長期推動創新網通應用，致力於建構5G與次世代網路通訊的全球生態系。秉持科技創新與永續發展兼容並蓄的核心，積極開發網路通訊軟硬體整合、以及節能技術。光寶秉持易於合作、樂於分享的精神，深化跨國際、跨領域夥伴關係，攜手新加坡科技設計大學，將這項突破性的創新節能應用推向市場，並與全球生態圈夥伴持續深耕B5G與6G的技術創新，打造綠色網路通訊，建構夥伴共贏新格局。

延伸閱讀

藍青年團訪星與李光耀公共政策學院學者晤談 收穫頗豐

同事都獲爸媽200萬投資…她嘆差距過大很挫敗 網安慰：輸的不是你

藝術大師李元慶台星藝術交流重要推手 同濟會攜手搭建舞台

開創舉 中信銀和新加坡跨海合作研發AI碳金融管理平台

相關新聞

傳停供中國先進AI晶片 法人：對台積電影響有限

路透社報導，美國商務部下令台積電今天起停止向中國客戶供應人工智慧（AI）的先進晶片。法人分析指出，台積電AI晶片以美系客...

「美國製造」政策 估2028年美國5奈米以下產能比重20%

隨著川普再度當選美國總統，競選期間所強調的「美國製造」政策也將成為未來四年美國產業戰略的核心之一。DIGITIMES分析...

美出口管制升級 不只傳台積電7奈米斷供大陸三星也限制

美國出口管制措施升級勢在必行，市場已傳出，不只台積電（2330）因法規遵循7奈米將斷供大陸AI晶片非消費客戶，三星也因應...

整理包／台鏈代工廠10月營收揭曉、迎 GB200 出貨潮 各家表現一次看

全球伺服器市場在資料中心、AI題材的多方拉抬之下，持續朝正向發展，而台鏈代工廠鴻海（2317）、英業達（2356）、廣達...

日本藝術家「復活」了死去11年的妻子！縱使AI沒感情卻能讓使用者滿懷情感

65歲的日本藝術家松尾公也，在11年前痛失愛妻小鳥ちゃん。在AI生成工具問世後，他最大的目標，就是希望有一天能用它們「復活」妻子。

安謀與高通廝殺 聯發科撿到槍

近期ARM與高通的晶片授權爭議越演越烈，另一手機晶片大廠聯發科身為ARM的長期合作夥伴，高階SoC天璣九四○○廣受客戶好評，有望成潛在受惠者。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。