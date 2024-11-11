光寶科技攜手新加坡科技設計大學 簽署研發合作協議

光寶科技（2301）11日宣布攜手新加坡科技設計大學（SUTD）簽署研發合作協議，共同促進「5G 網路通訊創新節能應用」的合作與開發，將網路節能技術實踐至網路部署中，推動高效節能的5G網路創新應用。

光寶與新加坡科技設計大學以O-RAN RAN智慧控制器（RIC）平台的架構為基礎，透過串聯彼此的關鍵技術以及結合AI與大數據分析，共同開發出5G網路能耗管理解決方案，有效減少無線接取網路（RAN）20%的能耗，大幅減少5G小型基地台部署密集的行動網路營運商（MNO）的營運支出。此外，透過網管系統的配置，可更加優化管理與操作流程，確保網路的彈性運用和穩定高效能。

光寶科技智能生活應用事業部總經理江鴻翔表示，光寶科技長期致力於科技創新與綠色韌性，在5G網路通訊領域更是積極重視產品效能與智慧能耗管理。因此，提升產品節能成效，同時兼顧快速、穩定且優異的網路通訊表現，是光寶致力發展並投入研發量能的重點，也是本次攜手新加坡科技設計大學共同合作開發創新節能應用的目的。我們很榮幸可透過本次機會與新加坡科技設計大學的合作共同注入研發量能，打造出創新的5G網路通訊節能解決方案。期許攜手打造更完整且更加堅韌與創新的5G全球生態系，共同面對未來更多的挑展與機會。

新加坡科技設計大學暨新加坡未來通訊研發計畫（FCP）計畫總監郭貴生教授表示，我們很高興能與光寶科技合作，共同開發5G開放式無線接取網路（Open RAN）最先進的節能和人工智慧解決方案。這次合作結合了我們的研究能力和光寶科技的技術專業，以應對未來通信中減少能源消耗的關鍵挑戰。我們共同致力於為5G及更遠的未來創造一個更加可持續和智能的未來。

光寶科技長期推動創新網通應用，致力於建構5G與次世代網路通訊的全球生態系。秉持科技創新與永續發展兼容並蓄的核心，積極開發網路通訊軟硬體整合、以及節能技術。光寶秉持易於合作、樂於分享的精神，深化跨國際、跨領域夥伴關係，攜手新加坡科技設計大學，將這項突破性的創新節能應用推向市場，並與全球生態圈夥伴持續深耕B5G與6G的技術創新，打造綠色網路通訊，建構夥伴共贏新格局。