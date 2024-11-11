傳停供中國先進AI晶片 法人：對台積電影響有限

路透社報導，美國商務部下令台積電今天起停止向中國客戶供應人工智慧（AI）的先進晶片。法人分析指出，台積電AI晶片以美系客戶為主，且中國市場平均單季營收占比僅約12%，預期事件對台積電營運影響應有限。

路透社引述消息人士報導，美國商務部已去函台積電，針對運往中國、為AI加速器與繪圖處理器（GPU）提供動力的特定7奈米或更先進設計的尖端晶片，實施出口管制。

台積電對此表示，作為一家守法的公司，一向致力於遵循所有可適用的法令與法規，包括可適用的出口管制法規。

法人分析指出，禁令限縮在AI相關應用，對於台積電影響應有限，因為台積電AI晶片以美系客戶為主，包括輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等。

法人表示，據估計台積電今年前3季平均單季來自中國的營收約新台幣790億元，所占比重約12%，估計事件影響不會超過12%。

至於外傳台積電將於12月初舉行亞利桑那州第1座廠完工典禮，美國現任總統拜登與新當選的總統川普可望同台。據了解，這消息是誤傳，台積電並沒有這樣的規劃。台積電指出，若有公開活動將會對外說明。

台積電預計在亞利桑那州建置3座廠，第1座廠4月採用4奈米製程進行工程晶圓生產，具備非常好的良率，預計2025年初量產。基於客戶需求，亞利桑那州第2座及第3座廠將採用更先進的製程技術，其中，第2座晶圓廠計劃於2028年量產。