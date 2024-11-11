光寶科攜新加坡科技設計大學 打造5G通訊節能新應用
光寶科今天宣布與新加坡科技設計大學（SUTD）簽署研發合作協議，共同促進「5G網路通訊創新節能應用」的合作與開發，將網路節能技術實踐至網路部署中，推動高效節能的5G網路創新應用。
光寶科與新加坡科技設計大學以O-RAN RAN智慧控制器平台架構為基礎，透過串聯彼此的關鍵技術，以及結合AI與大數據分析，共同開發出5G網路能耗管理解決方案，有效減少無線接取網路（RAN）20%能耗，為5G小型基地台部署密集的行動網路營運商（MNO）大幅降低營運支出。
此外，透過網管系統的配置，可優化管理與操作流程，確保網路的彈性運用和穩定高效能。
光寶科智能生活應用事業部總經理江鴻翔指出，5G網路要同時兼顧快速、穩定且優異的網路通訊表現，又要提升產品節能成效，是光寶科致力發展並投入研發量能的重點之一。此次與新加坡科技設計大學合作，打造創新5G網路通訊節能解決方案，希望將這項突破性的創新節能應用推向市場。
在分工上，新加坡科技設計大學暨新加坡未來通訊研發計畫（FCP）計畫總監郭貴生表示，此次合作結合學校的研究能力，以及光寶科的技術專業，一起應對未來通訊中減少能源消耗的關鍵挑戰。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Netflix雙11送「漲價大禮」！月費最高悄漲18%超驚人 每月比Max貴161元
📢 【11月便宜資費懶人包／4G吃到飽488！5G搶市4百有找、再送千元小禮
📢 【雙11特價】OTT串流平台優惠 MyVideo低於3折、LINE TV免千元
📢 LINE免費貼圖精選12組！「我不雞道」大玩諧音哏 黑貓椒滴滴超Q
📢 你的iPhone正在追蹤你！3步驟甩開APP竊聽 不被掌握行蹤
📢 【雙11特價】手機殼省千元！CASETiFY三件7折、犀牛盾6折起、普格爾買1送1
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言