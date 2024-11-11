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「美國製造」政策 估2028年美國5奈米以下產能比重20%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

隨著川普再度當選美國總統，競選期間所強調的「美國製造」政策也將成為未來四年美國產業戰略的核心之一。DIGITIMES分析師陳澤嘉指出，川普自首任以來便強調半導體供應鏈對美國國家安全的重要性，並積極推動半導體業者赴美投資，以鞏固美國在先進半導體製造技術上的主導地位。

為呼應川普的「美國製造」政策，台積電和三星電子自2020年起陸續宣布擴大對美國投資。然而，受COVID-19疫情、美國勞動力短缺等多重因素影響，台積電的4奈米製程量產計畫推遲至2025年上半年，三星則因產業景氣因素，將德州泰勒新廠的量產時間延至2026年。

陳澤嘉預估，2024年美國5奈米以下先進製程產能僅佔全球市場的3%，超過9成的產能依舊集中在台灣與南韓。川普於此次選舉期間重申將強力推進「美國製造」，降低對外國供應鏈的依賴。將加大全球晶圓代工產業面臨的地緣政治壓力，並可能促使業者重新評估美國投資計劃。

陳澤嘉進一步預測，至2028年，美國5奈米以下先進製程產能佔全球市場比重將達20%，未來四年產能擴張的CAGR上看100%。

台積電 川普 美國

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