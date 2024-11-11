「美國製造」政策 估2028年美國5奈米以下產能比重20%
隨著川普再度當選美國總統，競選期間所強調的「美國製造」政策也將成為未來四年美國產業戰略的核心之一。DIGITIMES分析師陳澤嘉指出，川普自首任以來便強調半導體供應鏈對美國國家安全的重要性，並積極推動半導體業者赴美投資，以鞏固美國在先進半導體製造技術上的主導地位。
為呼應川普的「美國製造」政策，台積電和三星電子自2020年起陸續宣布擴大對美國投資。然而，受COVID-19疫情、美國勞動力短缺等多重因素影響，台積電的4奈米製程量產計畫推遲至2025年上半年，三星則因產業景氣因素，將德州泰勒新廠的量產時間延至2026年。
陳澤嘉預估，2024年美國5奈米以下先進製程產能僅佔全球市場的3%，超過9成的產能依舊集中在台灣與南韓。川普於此次選舉期間重申將強力推進「美國製造」，降低對外國供應鏈的依賴。將加大全球晶圓代工產業面臨的地緣政治壓力，並可能促使業者重新評估美國投資計劃。
陳澤嘉進一步預測，至2028年，美國5奈米以下先進製程產能佔全球市場比重將達20%，未來四年產能擴張的CAGR上看100%。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Netflix雙11送「漲價大禮」！月費最高悄漲18%超驚人 每月比Max貴161元
📢 【11月便宜資費懶人包／4G吃到飽488！5G搶市4百有找、再送千元小禮
📢 【雙11特價】OTT串流平台優惠 MyVideo低於3折、LINE TV免千元
📢 LINE免費貼圖精選12組！「我不雞道」大玩諧音哏 黑貓椒滴滴超Q
📢 你的iPhone正在追蹤你！3步驟甩開APP竊聽 不被掌握行蹤
📢 【雙11特價】手機殼省千元！CASETiFY三件7折、犀牛盾6折起、普格爾買1送1
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言