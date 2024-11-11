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美出口管制升級 不只傳台積電7奈米斷供大陸三星也限制

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
市場傳出，台積電11日起將暫停供大陸所有AI客戶7奈米以下技術。路透
市場傳出，台積電11日起將暫停供大陸所有AI客戶7奈米以下技術。路透

美國出口管制措施升級勢在必行，市場已傳出，不只台積電（2330）因法規遵循7奈米將斷供大陸AI晶片非消費客戶，三星也因應限制限制無法接單生產，業界認為，等同確定大陸市場的AI/GPU ASIC特定廠商短期拿不到7奈米一下先進製程產能，至於英特爾也受法規限制自然旗下IFS也無法替相關廠商操刀。

本報8日報導，美國出口管制後續可能升級，市場傳出，台積電11日起將暫停供大陸所有AI客戶7奈米以下技術，對於相關議題，台積公司8日不評論市場傳聞。

不過，台積電8日也再次強調，「台積公司作為一家守法的公司，一向致力於遵循所有可適用的法令與法規，包括可適用之出口管制法規」。

無獨有偶，不只台積電被傳出向大陸所有AI客戶發信通知11月11日起7奈米暫停向中國大陸的AI/GPU客戶供應所有7奈米及更先進製程技術。同時三星晶圓代工事業單位也向客戶發布相關通知，相關訊息已引發業界討論。

業界也說，從陸資廠商來看目前從中芯7奈米製程良率仍低使得產出有限，若不計成本以DUV生產仍可產出，不過實際在AI與GPU應用很少商用客戶投片，也使得這次台積電、三星因法規限制暫停接單生產的情況無疑對大陸AI/ASIC廠商營運是一記重擊。

AI 台積電 奈米

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