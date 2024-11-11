整理包／台鏈代工廠10月營收揭曉、迎 GB200 出貨潮 各家表現一次看

全球伺服器市場在資料中心、AI題材的多方拉抬之下，持續朝正向發展，而台鏈代工廠鴻海（2317）、英業達（2356）、廣達（2382）、緯創（3231）、仁寶（2324）也持續加大投入力道，搶佔日漸擴大的市場商機，而供應鏈也在缺料緩解、輝達GB200啟動出貨的加持下，持續朝正向發展，也讓全球市況逐漸明朗。而隨著各大廠10月營收全數揭曉，《經濟日報》也特地為讀者們依序列出，快來看看吧！

1.鴻海

代工龍頭鴻海（2317）近日公告10月合併營收達8,048.47億元，為歷年最旺的10月，並且是歷史次高，月增9.8%，年增8.59%；前十月合併營收5.532兆元，為同期最佳，年增9.57%。團隊透露，10月受到大客戶新品發布（Mac系列）與新品需求（iPhone 16系列）及中國大陸雙11、北美感恩節備貨需求加持，催動旗下客戶的拉貨動能增加所致。

事實上，鴻海手握輝達（NVIDIA）最新Blackwell架構伺服器GB200 大約40%左右的供應份額，也是各台廠中實際握有最多訂單份額的業者，而鴻海集團為因應持續增加的GB200市場需求，也持續在墨西哥興建全球最大的GB200伺服器生產基地。展望未來，團隊除維持本季業績將較上季與去年同期揚升的看法外，董事長劉揚偉也以「Strong（強勁）」來形容第4季的營運表現。

2. 廣達

代工大廠廣達（2382）近年搭上AI題材的順風車，帶動整體走勢續強，公司也已正式公布10月合併營收達1358.93億元，雖然相較上月營收呈現月減12.4%、但與去年同期相比，足足年增48.7%，單月營收表現也持續維持在千億大關以上。合併累積前10個月營收達1.12兆元，年增27%，繳出亮麗表現。

據悉，廣達目前除了已掌握三大廠Google、微軟及亞馬遜AWS三大CSP廠AI伺服器訂單，就連輝達（Nvidia)今年3月發布的最強晶片GB200，廣達也拿下至少30% 左右的供應份額，而董事長林百里先前也在股東會上直言，旗下智慧工廠發展上已經實現數位化、自動化，現正進行AI優化，隨著AI時代的到來，現在就是市場的「爆發期」，自己看好未來2年市場將百花齊放。

3. 英業達

代工大廠英業達（2356）近日公告10月合併營收達646.85億元，月增14.99%，年增60.1%，營運表現持續保持向上成長的態勢，受惠客戶對輝達 （NVIDIA）Hopper平台AI伺服器需求優於預期，單月營收首度衝破600億元大關，連兩月改寫新高，累計前10月營收達5,131.65億元，年增20.16%，續寫歷年同期新高。

英業達10月筆電出貨170萬台，受到9月季底拉貨效應、基期較高影響，出貨量月減5.56%。而來自中系及美系客戶的AI伺服器動能較預期強勁，因此帶動10月營收衝高。英業達除手握多家企業級伺服器客戶下單，同時也握有4大北美雲端服務供應商的龐大訂單，名列輝達H、B、GB200等AI伺服器主要的終端組裝業者之一，面對未來整體市場發展，公司看好伺服器出貨表現持續成長，有望繳出季季揚的佳績。

4. 緯創

代工大廠緯創（3231）近日已公布10月合併營收達962.85億元，月減0.6%，年增22.8%，達市場水準之上，合併前10月營收8483.59億元，年增18.6%，表現亮眼。緯創近年積極布局發展AI領域、同時拿下輝達AMD、Intel的代工訂單，帶動整體漲勢飆升，吸引投資人關注。展望未來，隨著GPU伺服器新產能陸續完成擴充，外界也看好位於竹北AI智慧園區的全新產能啟動之後，再帶動集團GPU伺服器迎來新一波成長。

緯創近年受到AI題材的加持，並成功的一舉奪下輝達（NVIDIA）A100、H100伺服器基板的獨家供應權，因此帶動其營運表現及業績成果收穫亮眼成績單。展望未來，團隊目前也已獲得輝達最新AI伺服器的訂單，隨著出貨量不斷增長，未來發展可期。緯創預估，第4季AI伺服器有望維持逐月、逐季成長。從全年來看，緯創預期筆電、桌機及通用型伺服器將小幅成長，顯示器將與去年持平，AI伺服器目標成長3位數。

5. 仁寶

代工大廠仁寶（2324）近日公佈10月營收為新台幣854.52億元，相較上月營收表現月增2%，較去年同期則相對呈現下滑，年減幅度約為2.3%，累計前10個月合併營收達新台幣7,665.5億元，年減3.3%。不過近日市場傳出企業將迎來PC換機潮的消息，外界預期，隨著AI PC滲透率逐步提高，仁寶也將同步受惠、整體營收表現也將改善。

事實上，仁寶近年積極衝刺AI PC及車電市場，而在美系筆電客戶需求成長、筆電新品及AI PC專案出貨轉佳的帶動，全年營收有望維持成長態勢。由於美系筆電客戶需求優於預期，加上筆電新品及AI PC專案出貨轉佳，外界看好仁寶本季筆電出貨量可望受惠AI PC出貨表現而優於預期。

6. 和碩

代工大廠和碩（4938）近日已公布10月營收達1,188.01億元，寫今年單月新高，月增8.73%，年減16.46%，團隊說明，10月營收表現主要是受到iPhone 16系列新機上市所帶動，而累計前十個月營收則達到9,171.46億元、年減13.22%。法人預估，和碩第4季在iPhone業務帶動下，本季將攀上全年單季高點。

從和碩產品線來看，今年10月筆電出貨55萬至60萬台，低於上個月80萬至85萬台水準。對此，由於和碩主要負責iPhone 16 Pro及16 Plus倆款機型的代工。展望第4季，法人預估，隨著iPhone 16新機持續銷售，預估和碩11月、12月通訊產品業績都將受到帶動，激勵第4季營收登上全年單季高峰。

7.緯穎

代工大廠緯創（3231）旗下伺服器子公司緯穎（6669）近日公佈10月單月合併營收353.81億元，月增2.5%，年大增86.8%，受惠主客戶需求強勁，表現達市場水準之上，合併前10月營收達到3156.9億元，年增38.6%，表現亮眼。展望未來，董事長洪麗寗表示，市場上雖然還是有很多的挑戰，但只要市場企業能夠一起攜手投入，絕對可以化解難題，自己樂觀看待。