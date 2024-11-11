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整理包／台鏈代工廠10月營收揭曉、迎 GB200 出貨潮 各家表現一次看

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯創。記者吳康瑋／攝影
緯創。記者吳康瑋／攝影

全球伺服器市場在資料中心、AI題材的多方拉抬之下，持續朝正向發展，而台鏈代工廠鴻海（2317）、英業達（2356）、廣達（2382）、緯創（3231）、仁寶（2324）也持續加大投入力道，搶佔日漸擴大的市場商機，而供應鏈也在缺料緩解、輝達GB200啟動出貨的加持下，持續朝正向發展，也讓全球市況逐漸明朗。而隨著各大廠10月營收全數揭曉，《經濟日報》也特地為讀者們依序列出，快來看看吧！

1.鴻海

代工龍頭鴻海（2317）近日公告10月合併營收達8,048.47億元，為歷年最旺的10月，並且是歷史次高，月增9.8%，年增8.59%；前十月合併營收5.532兆元，為同期最佳，年增9.57%。團隊透露，10月受到大客戶新品發布（Mac系列）與新品需求（iPhone 16系列）及中國大陸雙11、北美感恩節備貨需求加持，催動旗下客戶的拉貨動能增加所致。

事實上，鴻海手握輝達（NVIDIA）最新Blackwell架構伺服器GB200 大約40%左右的供應份額，也是各台廠中實際握有最多訂單份額的業者，而鴻海集團為因應持續增加的GB200市場需求，也持續在墨西哥興建全球最大的GB200伺服器生產基地。展望未來，團隊除維持本季業績將較上季與去年同期揚升的看法外，董事長劉揚偉也以「Strong（強勁）」來形容第4季的營運表現。

2. 廣達

代工大廠廣達（2382）近年搭上AI題材的順風車，帶動整體走勢續強，公司也已正式公布10月合併營收達1358.93億元，雖然相較上月營收呈現月減12.4%、但與去年同期相比，足足年增48.7%，單月營收表現也持續維持在千億大關以上。合併累積前10個月營收達1.12兆元，年增27%，繳出亮麗表現。

據悉，廣達目前除了已掌握三大廠Google、微軟及亞馬遜AWS三大CSP廠AI伺服器訂單，就連輝達（Nvidia)今年3月發布的最強晶片GB200，廣達也拿下至少30% 左右的供應份額，而董事長林百里先前也在股東會上直言，旗下智慧工廠發展上已經實現數位化、自動化，現正進行AI優化，隨著AI時代的到來，現在就是市場的「爆發期」，自己看好未來2年市場將百花齊放。

3. 英業達

代工大廠英業達（2356）近日公告10月合併營收達646.85億元，月增14.99%，年增60.1%，營運表現持續保持向上成長的態勢，受惠客戶對輝達 （NVIDIA）Hopper平台AI伺服器需求優於預期，單月營收首度衝破600億元大關，連兩月改寫新高，累計前10月營收達5,131.65億元，年增20.16%，續寫歷年同期新高。

英業達10月筆電出貨170萬台，受到9月季底拉貨效應、基期較高影響，出貨量月減5.56%。而來自中系及美系客戶的AI伺服器動能較預期強勁，因此帶動10月營收衝高。英業達除手握多家企業級伺服器客戶下單，同時也握有4大北美雲端服務供應商的龐大訂單，名列輝達H、B、GB200等AI伺服器主要的終端組裝業者之一，面對未來整體市場發展，公司看好伺服器出貨表現持續成長，有望繳出季季揚的佳績。

4. 緯創

代工大廠緯創（3231）近日已公布10月合併營收達962.85億元，月減0.6%，年增22.8%，達市場水準之上，合併前10月營收8483.59億元，年增18.6%，表現亮眼。緯創近年積極布局發展AI領域、同時拿下輝達AMD、Intel的代工訂單，帶動整體漲勢飆升，吸引投資人關注。展望未來，隨著GPU伺服器新產能陸續完成擴充，外界也看好位於竹北AI智慧園區的全新產能啟動之後，再帶動集團GPU伺服器迎來新一波成長。

緯創近年受到AI題材的加持，並成功的一舉奪下輝達（NVIDIA）A100、H100伺服器基板的獨家供應權，因此帶動其營運表現及業績成果收穫亮眼成績單。展望未來，團隊目前也已獲得輝達最新AI伺服器的訂單，隨著出貨量不斷增長，未來發展可期。緯創預估，第4季AI伺服器有望維持逐月、逐季成長。從全年來看，緯創預期筆電、桌機及通用型伺服器將小幅成長，顯示器將與去年持平，AI伺服器目標成長3位數。

5. 仁寶

代工大廠仁寶（2324）近日公佈10月營收為新台幣854.52億元，相較上月營收表現月增2%，較去年同期則相對呈現下滑，年減幅度約為2.3%，累計前10個月合併營收達新台幣7,665.5億元，年減3.3%。不過近日市場傳出企業將迎來PC換機潮的消息，外界預期，隨著AI PC滲透率逐步提高，仁寶也將同步受惠、整體營收表現也將改善。

事實上，仁寶近年積極衝刺AI PC及車電市場，而在美系筆電客戶需求成長、筆電新品及AI PC專案出貨轉佳的帶動，全年營收有望維持成長態勢。由於美系筆電客戶需求優於預期，加上筆電新品及AI PC專案出貨轉佳，外界看好仁寶本季筆電出貨量可望受惠AI PC出貨表現而優於預期。

6. 和碩

代工大廠和碩（4938）近日已公布10月營收達1,188.01億元，寫今年單月新高，月增8.73%，年減16.46%，團隊說明，10月營收表現主要是受到iPhone 16系列新機上市所帶動，而累計前十個月營收則達到9,171.46億元、年減13.22%。法人預估，和碩第4季在iPhone業務帶動下，本季將攀上全年單季高點。

從和碩產品線來看，今年10月筆電出貨55萬至60萬台，低於上個月80萬至85萬台水準。對此，由於和碩主要負責iPhone 16 Pro及16 Plus倆款機型的代工。展望第4季，法人預估，隨著iPhone 16新機持續銷售，預估和碩11月、12月通訊產品業績都將受到帶動，激勵第4季營收登上全年單季高峰。

7.緯穎

代工大廠緯創（3231）旗下伺服器子公司緯穎（6669）近日公佈10月單月合併營收353.81億元，月增2.5%，年大增86.8%，受惠主客戶需求強勁，表現達市場水準之上，合併前10月營收達到3156.9億元，年增38.6%，表現亮眼。展望未來，董事長洪麗寗表示，市場上雖然還是有很多的挑戰，但只要市場企業能夠一起攜手投入，絕對可以化解難題，自己樂觀看待。

緯穎長期致力於雲端資料中心IT基礎設備的發展，秉持「釋放數位能量，點燃永續創新」的願景，致力於為客戶提供最佳化整體使用成本以及優化工作負載和能源利用的IT解決方案。而今年也已決定將自家總部大樓落腳內湖，並為滿足公司業務成長帶來的辦公與研發空間需求，也為同仁提供更優質的辦公環境，也能藉由內科產業聚落，吸引更多優秀的人才加入。

緯穎。記者吳康瑋／攝影
緯穎。記者吳康瑋／攝影
和碩聯合。記者吳康瑋／攝影
和碩聯合。記者吳康瑋／攝影
鴻海。記者吳康瑋／攝影
鴻海。記者吳康瑋／攝影
廣達。記者吳康瑋／攝影
廣達。記者吳康瑋／攝影
英業達。記者吳康瑋／攝影
英業達。記者吳康瑋／攝影
仁寶。記者吳康瑋／攝影
仁寶。記者吳康瑋／攝影

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