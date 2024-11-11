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日本藝術家「復活」了死去11年的妻子！縱使AI沒感情卻能讓使用者滿懷情感

聯合新聞網／ 葉家瑜
AI示意圖。 （路透）
AI示意圖。 （路透）

65歲的日本藝術家松尾公也，在11年前痛失愛妻小鳥ちゃん。在AI生成工具問世後，他最大的目標，就是希望有一天能用它們「復活」妻子。

日前他用1978至1987年間拍攝的底片照，通過Remini技術進行高解析化處理，及Stable Diffusion生成圖片，再用Luma的 AI Dream Machine，終於讓小鳥ちゃん的照片「動了起來」。

畫面中的小鳥ちゃん活靈活現，可以看見她從青春少女的巧笑倩兮，慢慢顯露出成熟女性的灑脫自信。

因為AI的訓練資料以歐美人士為主，因此當面部晃動過大時，容易出現歐美人種的面部特色，松尾便試著加上了「... is looking at me」或「... is staring at the viewer」等咒語，控制人物的面部轉動幅度。

這也是為什麼小鳥ちゃん總是注視著鏡頭。

我想像終於試出咒語的松尾公也，不只能見到愛妻靈動的身影，還能見到她始終望著鏡頭外的自己，心情該有多麽激動。那是來自11年不見的愛人的目光。

他另外還把保留下來的妻子聲音進行取樣，利用 Suno 的 Voiceflex功能作詞作曲，並用取樣後的妻子聲音替換掉自己配唱的歌聲，完成了一支以妻子的影像為素材的MV：《Can Dream Machine Dream？》

他循著同樣方式製作的《妻音源Torichan 歌唱 Desperado》，也在2023年日本首屆的AI Art GrandPrix藝術賽獲得了冠軍，播送的同時，全場的歐吉桑們都感動地淚水盈眶。

評委之一的電影導演樋口真嗣，問松尾公也：「堅持了10年，最需要的是什麼？」

松尾回答：「我認為是愛，人工智能變成了愛；多虧人工智能，我才能製造很多燃料。」

松尾公也的X（twitter）大頭照是跟小鳥ちゃん的合照，自我介紹則寫著：「永遠的超愛妻家」。

AI或許沒有感情，但使用AI的人是可以滿懷情感的。

◎本文內容已獲 葉家瑜 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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