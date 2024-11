65歲的日本藝術家松尾公也,在11年前痛失愛妻小鳥ちゃん。在AI生成工具問世後,他最大的目標,就是希望有一天能用它們「復活」妻子。

日前他用1978至1987年間拍攝的底片照,通過Remini技術進行高解析化處理,及Stable Diffusion生成圖片,再用Luma的 AI Dream Machine,終於讓小鳥ちゃん的照片「動了起來」。

畫面中的小鳥ちゃん活靈活現,可以看見她從青春少女的巧笑倩兮,慢慢顯露出成熟女性的灑脫自信。

因為AI的訓練資料以歐美人士為主,因此當面部晃動過大時,容易出現歐美人種的面部特色,松尾便試著加上了「... is looking at me」或「... is staring at the viewer」等咒語,控制人物的面部轉動幅度。

這也是為什麼小鳥ちゃん總是注視著鏡頭。

我想像終於試出咒語的松尾公也,不只能見到愛妻靈動的身影,還能見到她始終望著鏡頭外的自己,心情該有多麽激動。那是來自11年不見的愛人的目光。

他另外還把保留下來的妻子聲音進行取樣,利用 Suno 的 Voiceflex功能作詞作曲,並用取樣後的妻子聲音替換掉自己配唱的歌聲,完成了一支以妻子的影像為素材的MV:《Can Dream Machine Dream?》

他循著同樣方式製作的《妻音源Torichan 歌唱 Desperado》,也在2023年日本首屆的AI Art GrandPrix藝術賽獲得了冠軍,播送的同時,全場的歐吉桑們都感動地淚水盈眶。

評委之一的電影導演樋口真嗣,問松尾公也:「堅持了10年,最需要的是什麼?」

松尾回答:「我認為是愛,人工智能變成了愛;多虧人工智能,我才能製造很多燃料。」

松尾公也的X(twitter)大頭照是跟小鳥ちゃん的合照,自我介紹則寫著:「永遠的超愛妻家」。

AI或許沒有感情,但使用AI的人是可以滿懷情感的。

◎本文內容已獲 葉家瑜 授權,原文出處於此;未經同意禁止取用轉載。