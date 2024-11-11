路透：美令台積今起停供陸AI晶片

路透九日引述知情人士報導，美國商務部下令台積電自今天起，停止出貨先進製程晶片給中國大陸客戶。這類晶片的用途往往在人工智慧（AI）應用方面。

前述人士說，商務部致函台積電，就某些運往大陸，為AI加速器及圖像處理器提供動力的七奈米或更先進設計精密晶片實施出口限制。

台積電接到前述美國商務部信函後，已通知幾個受影響的客戶，將自十一日起暫停晶片出貨。該部則未置評。

路透十月廿二日報導，台積電通知美國商務部，於大陸華為的一個AI處理器中發現一款台積電晶片。幾周後就首次傳出美方下達前述命令。科研公司TechInsights此前拆解該華為處理器，揭露其中含台積電七奈米製程晶片，明顯違反出口管制。

華為是美國對中科技管制行動的重心，名列美國貿易限制清單。該清單要求供應商對華為的任何出貨或技術提供，需取得許可證。任何可能有助華為發展AI作為的許可證，很可能將不予核發。

消息人士十月對路透指稱，在前述華為處理器中發現台積電晶片後，台積電就停止對總部在大陸的晶片設計公司算能出貨。路透無法確定該晶片是如何出現在華為前年發布的AI晶片「昇騰910B」處理器上，而該處理器被視為中國公司現有的最先進AI晶片。

這記美國商務部下的最新重手，還會影響更多公司，並將讓美國評估，是否有其他公司正轉移晶片給華為用於其AI處理器。

台灣經濟部對路透聲明，「台積電已和（台灣）政府定期討論出口管制議題，並已表明該公司將遵守國內外之規範」。一名台積電發言人婉拒置評，僅重申該公司「作為一家守法的公司，向來致力遵循一切可適用的法規，包括可適用的出口管制」。

美通知 繞開冗長規則制定

路透報導說，美國商務部是以通知函形式告知台積電，讓美國當局得以繞開冗長的規則制定流程，藉此快速對特定公司實施新的許可要求。

追蹤半導體產業動態的大陸媒體網站「愛集微」八日報導，台積電通知幾家大陸晶片設計公司，將自十一日起停供七奈米或更先進、用於AI及圖形處理器的晶片。

美國商務部前年以通知函形式，致函輝達與超微，限制這兩家美國公司出口頂級AI相關的晶片給大陸，並以同樣形式致函美國的科林研發、應用材料及科磊等晶片設備製造商，限制它們出口能製造先進晶片的工具給大陸。這些通知函的限制，之後變為適用其他公司的規則。

美政府 擬增逾百管制公司

美國至今推遲更新對大陸的科技出口規則。路透七月報導，拜登政府草擬對晶片製造設備的若干對外出口新規則，並計畫新增約一百廿家大陸公司至商務部出口管制實體清單，包含晶片製造廠、工具製造商和相關公司。惟儘管美國政府八月釋出相關計畫，之後也暫定公布的目標日期，但相關規則迄今仍未發布。