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世界先進將籌600億超大型聯貸 蓋新加坡12吋晶圓廠

台積電本周董事會 聚焦季配息是否調高與資本預算案兩議題

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北即時報導

川普二度入主白宮，他先前指稱台灣奪走美國晶片事業，因此要收「保護費」，這使得台積電（2330）可能在12月初舉行的美國亞利桑那州新廠活動更受矚目，市場聚焦台積電是否會順勢宣布加碼投資美國。另外，台積電本周也將舉行董事會，季配息是否有機會拉高，以及資本支出預算案是兩大焦點。

目前傳出美國現任總統拜登與即將接任的川普，都可能出席台積電下月美國新廠活動。根據台積電規畫，亞利桑那廠區投資金額約超過650億美元，將建立三座工廠，可望獲得美國政府66億美元的補助，另外約可獲得50億美元貸款，同時，相關投資最多可拿到25％稅賦抵減。

台積電先前在法說會中提到，在亞利桑那州設立三座晶圓廠的計畫，有助於創造更大的規模經濟。第一座晶圓廠於4月進入採用N4製程技術的工程晶圓生產， 且成果非常令人滿意，預期將在2025年初開始量產。第二座和第三座晶圓廠將採用更先進的製程技術，其中，第二座晶圓廠計畫於2028年開始生產。

另一方面，台積電本周將舉行董事會，外界也密切關注其將配發的第3季配息金額，與核准的資本預算。

台積電董事會8月核准配發第2季每股現金股利4元，市場期盼第3季配息能進一步加碼空間。對此，台積電表示，其股利政策是可持續且穩定成長，且每年／季分派現金股利將不會較前一年／季為低，該公司持續致力於營收與獲利的長期成長，並視公司獲利成長與自由現金流量，評估現金股利，確保現金股利得以穩定且可持續性地使股東的長期報酬極大化。

台積電 晶圓廠 美國

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