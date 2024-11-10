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美超微爆雷！大馬最大集團YTL緊急轉單緯創集團 緯穎搶頭香

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
美超微陷財會風暴，旗下馬來西亞廠受累，擴建喊停，原訂產能翻倍計畫受阻，美超微大客戶、大馬最大集團暨輝達AI伺服器大買家楊忠禮集團（YTL）原訂在大馬建置超大AI資料中心的訂單因而轉向，找緯創集團旗下緯穎大馬廠就近救援。（聯合報系資料庫）
美超微陷財會風暴，旗下馬來西亞廠受累，擴建喊停，原訂產能翻倍計畫受阻，美超微大客戶、大馬最大集團暨輝達AI伺服器大買家楊忠禮集團（YTL）原訂在大馬建置超大AI資料中心的訂單因而轉向，找緯創集團旗下緯穎大馬廠就近救援。（聯合報系資料庫）

超微陷財會風暴，旗下馬來西亞廠受累，擴建喊停，原訂產能翻倍計畫受阻，美超微大客戶、大馬最大集團暨輝達AI伺服器大買家楊忠禮集團（YTL）原訂在大馬建置超大AI資料中心的訂單因而轉向，找緯創集團旗下緯穎大馬廠就近救援，出貨輝達GB200最高階的NVL72整櫃，且訂單量龐大。

這是美超微風暴後，台廠迎來的第一波實質轉單，緯穎（6669）則不評論相關消息。業界分析，緯穎大啖楊忠禮集團大單之際，楊忠禮集團與輝達合作關係密切，在其穿針引線下，未來緯穎將可透過楊忠禮集團購得更多輝達AI晶片，一掃先前外界憂心緯穎無法獲得充裕的輝達AI晶片疑慮，進而加速取得GB200晶片，攜手母公司緯創（3231）搶GB200整機櫃頭香。

先前外界多臆測，美超微訂單挪移會由輝達主導，惟這次轉單來自美超微大客戶，緯穎奪單關鍵在於該公司也正積極擴建大馬廠，廠區比鄰美超微大馬新廠，有地利之便，且緯穎在整體AI伺服器能量豐沛，楊忠禮集團因而尋求協助出貨。

楊忠禮集團與輝達關係深厚，並積極在大馬衝刺AI量能，旗下楊忠禮電力3月宣布攜手輝達，採用輝達DGX GB200 NVL72整櫃AI伺服器系統，在大馬柔佛州占地1,640英畝的楊忠禮資料中心園區，打造綠色AI資料中心，楊忠禮將建置運算能力超過300 ExaFLOPS（每秒千兆次運算）的AI超級電腦，為全球最快超級電腦之一。

業界人士指出，楊忠禮AI資料中心大單原由美超微、緯穎分食，但美超微位於柔佛州的大馬廠新產能，原預計第4季上線，上線後總產能將翻倍增，相關計畫因公司面臨財會風暴而暫緩。緯穎大馬廠區鄰近美超微廠區，近來也陸續擴產，打造一站式製造服務，強化接單能量，加上掌握直接液冷與浸沒式液冷等先進液冷技術，順勢擴大承接美超微轉單大單。

美超微執行長梁見後今年在台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）發表專講時，揭露美超微大馬廠大擴產計畫，當時他透露，大馬新廠將於第4季上線，屆時美超微總產能將達月產1萬台機櫃，呈現翻倍增長。如今新廠擴建喊停，轉單花落緯穎。

緯穎持續鞏固大馬廠從伺服器主機板到整機櫃組裝的完整交付能力，以因應東南亞地區對雲端服務強勁成長的需求。緯穎馬來西亞柔佛州一期伺服器整機櫃組裝新廠去年10月開幕量產，二期主機板產線也預計下半年完工量產，並將視情況增設三廠。

柔佛州為馬來西亞最大資料中心投資據點，也是亞太地區第九大資料中心市場，目前已擁有13個資料中心，更有四個正在興建中。

業界人士指出，柔佛州有廉價土地、水資源與電力供應，加上鄰近新加坡，受惠美中貿易摩擦外溢效應，吸引包括澳洲資料中心巨擘AirTrunk在內的跨國企業資料中心進駐，微軟今年也在柔佛州購地要蓋資料中心，緯穎坐擁地利、產能與技術優勢，將大啖馬國AI資料中心商機。

看準AI需求前景，緯穎積極執行自有產能擴建計畫與投入技術研發，對資金的需求也隨之高漲，啟動大籌資計畫。

緯穎董事會今年6月拍板採兩路並進形式籌資，發行海外存託憑證（GDR）與海外無擔保公司債，共募集超過467億元銀彈，這也是緯穎2019年上市以來，首度透過發債及發行海外存託憑證方式籌資。

AI 緯穎 超微

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