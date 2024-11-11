世界聯貸600億 蓋星國12吋廠

台積電在美國的布局受到關注，同時台積電轉投資的世界先進也將前進新加坡蓋十二吋晶圓廠。據透露，世界先進已向國內金融業爭取籌組規模六百億元的大型聯貸案，由於投資案已獲經濟部投審會通過，且已經動工，金融圈預期最快可望明年第一季簽約。

今年第四季有不少科技業大型聯貸案，除了世界先進，據透露，顯示器及光學精密電子大廠佳世達正籌組一五○億元聯貸案，另外，兆豐銀行籌組的元太科技一二○億元聯貸案上周也完成簽約。

據了解，世界先進的聯貸案由台灣銀行出任管理銀行，占世界先進對新加坡晶圓廠出資金額約八成，借款期五年。針對聯貸架構，金融圈人士指出，這座十二吋晶圓廠的建廠計畫總投資金額七十八億美元（約台幣二五○○億元），其中第一期資金約四十億美元，世界先進和合資的恩智浦半導體（NXP）先分別注資廿四億美元、十六億美元，預計二○二七年開始量產。

至於世界先進這項海外投資計畫為何不直接借美元？業者說，儘管美國聯準會九月起已二度降息，但美元借款利率仍偏高，借款人寧可借台幣，再換匯為美元把資金匯出去。據了解，該案總利率水準約百分之二，和美元借款利率相比，足足少了至少四個百分點，因此世界先進寧可先借台幣再換美元。

世界先進九月宣布取得投審會的核准，將和恩智浦在新加坡合資興建十二吋晶圓廠，支援汽車、工業、消費性電子及行動裝置等終端市場的需求；隨著聯貸案曝光，也宣告這筆資金將由台灣金融業直接貸款提供，而非發債。