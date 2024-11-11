川普2.0 台積在美布局是否擴大引關注

美國總統當選人川普將於明年初二度入主白宮，他先前指稱台積電奪走美國晶片事業，因此要收「保護費」，這使得台積電預計於十二月初在亞利桑那州廠舉行的完工典禮更受到注目，尤其是即將進入川普二點○之際，屆時台積電會釋出哪些訊息，以及後續是否還有加碼投資的可能性。

根據台積電規畫，亞利桑那廠區投資金額約超過六五○億美元，將建立三座工廠，可望獲得美國政府六十六億美元的補助，另外約可獲得五十億美元貸款，同時相關投資最多可拿到百分之廿五的租稅抵減。

台積電先前在法說會中提到，在亞利桑那州設立三座晶圓廠的計畫，有助於創造更大的規模經濟。第一座晶圓廠於四月進入採用Ｎ４製程技術的工程晶圓生產，且成果非常令人滿意，預期將在二○二五年初開始量產，第二座和第三座晶圓廠將採用更先進的製程技術，第二座晶圓廠計畫於二○二八年開始生產，而第三座晶圓廠將在廿一世纪二○年代底進行生產。

除了台積電在美國布局的腳步受關注，由於川普競選時高喊要提高美國對進口產品加徵關稅，台灣半導體產品被認為可能是標的之一。業界認為，一旦川普政府擴大加收關稅，供應鏈恐無法自行吸收大部分墊高的成本，「半導體通膨」時代隨之來臨，將牽動新一波成本轉嫁拉鋸戰。

一般預料，若川普執意提高進口關稅，被加稅的廠商只有兩條路可選，一是自行吸收因加稅墊高的成本，但「除非是把生意當作慈善事業才會發生」。二是調升終端產品售價，同時向上游供應商砍價要求共體時艱，這個方案目前業界普遍認為較為可能。

業界分析，由於晶片很少直接出口到美國，而是交貨給下游模組廠或ODM廠，如果川普加徵關稅，按理來說應該無法直接對晶片課稅，而是對下游系統廠的成品課稅。

因此，品牌廠若無法全部轉嫁關稅，少部分仍得自行吸收，就會要求包括晶片業在內的供應鏈共體時艱。但基於現在是買方市場的氛圍，未來在採購晶片時的壓價幅度，不排除可能會加大。

針對美國可能加稅議題，部分IC設計業者指出，「生意人都是精算師，應該沒有IC設計公司願意吸收吧？」如此一來，意味著供應鏈之間對於報價的拉鋸攻防可能將更為激烈。

不具名的半導體材料廠表示，額外稅負一定會要客戶埋單，例如同樣的產品，出口到中國大陸免稅，但出口到客戶的日本廠區卻要課徵百分之十的加值型營業稅，這時必須由客戶承擔額外的稅負支出，否則形同做當地的生意就被砍報價，這並不合理。另一種方式就是交貨地點約定在台灣，請客戶自行運往國外廠區。

也有IC設計業者認為不要太悲觀，因為川普競選時發表選舉語言，未必每件事都會落實。若真的加徵關稅，勢必會影響市場，生意人永遠是生意人，不要忘了川普也是生意人，到時候自然會斟酌。