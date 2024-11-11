鴻海威州廠 對川普的味

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

民主黨在美國大選期間猛打川普在上一任總統任期時的鴻海（2317）威州投資議題，使得鴻海在川普當選後美國動態更受矚目。

業界分析，鴻海威州廠不僅不是包袱，反而是助力，因為鴻海持續在威州、德州投資，並轉型發展AI伺服器與資料中心，加上俄州廠區生產電動車，為川普未來「讓美國再次偉大」的政策變化預先準備。

業界分析鴻海會在「川普2.0」時代持續發威的原因。首先，川普贏得威州的選舉人票，透露民主黨想以鴻海在威州過去的投資事件，來贏得選舉的策略，不但不如預期，甚至從四年前的勝選變成敗選，顯見這個假議題已經無效。

再者，鴻海在威州採持續投資策略，先設立AI伺服器工廠與資料中心，後來又發展太陽能電廠；同時，微軟也要在威州園區設立龐大的AI資料中心。在一線大廠進駐下，也緩解川普為威州當地創造工作機會的壓力。

即便川普最後對AI伺服器使出殺手鐧，要求供應鏈落實「美國製造」，鴻海也能夠以威州、德州廠區的AI伺服器產能進行調節。

威州 川普 鴻海

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