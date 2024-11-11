代工廠美國製造準備好了 廣達、緯創等強化加州、德州等地量能
「川普2.0」時代將來臨，面對川普「美國優先」政策，鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、和碩（4938）等台灣電子代工大廠持續衝刺美國布局，強化威州、俄州、德州、印第安納州、加州及田納西州等地量能，產品別涵蓋AI伺服器、電動車等領域，可隨時支援客戶需求、掌握在地供應商機。
鴻海是全球布局最廣的ODM廠，集團在全球有205個據點，涵蓋24個國家地區。美國方面有威州、俄州、德州休士頓等生產基地，其中，俄州是電動車與電池生產基地，威州與德州是AI伺服器與5G網通設備等產品生產據點。鴻海是台廠中，唯一在美國擁有AI伺服器研發中心的廠商，更是鴻海拓展美國AI伺服器市場利器。
和碩為前三大iPhone製造商，年營收規模逾1兆元。目前在美國印第安納州、加州設有服務中心。和碩副董事長程建中曾指出，印第安納州據點主要作為維修服務使用，也可做後段組裝，若客戶真有需求也能配合。
廣達為全球第一大PC組裝代工廠，也是AI伺服器代工大廠。因應AI伺服器需求火熱，近兩年積極催動布局美國馬力，其中加州Fremont廠為廣達在美國的伺服器後段組裝主力廠，近年來數度擴充。
隨著美國雲端服務供應大廠對資料中心需求增溫，廣達田納西州Nashville廠也加入衝刺行列。廣達今年5月拍板約10億美元（約新台幣323億元）現增田納西州廠區，滿足客戶AI需求。
廣達執行副總經理暨雲達總經理楊麒令表示，目前看來，在美國投資的方向會持續進行，廣達美國東岸、西岸兩座廠區都有L6（主機板組裝）至L10（伺服器組裝與測試）產能，因應不同地區客戶需求。
緯創為全球第三大PC組裝代工廠，也是AI伺服器GPU基板、主機板大廠。因應美國加州高毛利高階運算產品線需求，今年現增美國加州Fremont子公司Alpha EMS 1,550萬美元（約新台幣4.84億元），同時在加州、德州等地租用廠房。
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