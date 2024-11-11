大咖牽線！緯創母以子貴 輝達晶片來源安了

美超微風暴第一批轉單花落緯創（3231）集團旗下緯穎，訂單來自神秘買家馬來西亞楊忠禮集團（YTL）。業界分析，緯穎（6669）大啖楊忠禮集團大單之際，楊忠禮集團與輝達合作關係密切，在其穿針引線下，未來緯穎將可透過楊忠禮集團購得更多輝達AI晶片，一掃先前外界憂心緯穎無法獲得充裕的輝達AI晶片疑慮，進而加速取得GB200晶片，攜手母公司緯創搶GB200整機櫃頭香。

楊忠禮集團為大馬最大集團，於馬來西亞及日本上市，事業涵蓋營建、能源、電信、水力、飯店等領域，版圖橫跨歐洲、美洲、亞洲及澳洲。楊忠禮身為馬國最大集團，在助力輝達布局東南亞市場時，扮演相當舉足輕重的角色。

輝達執行長黃仁勳去年12月到訪馬來西亞時就曾表示，楊忠禮集團是很優秀的企業，馬來西亞則是東南亞雲端基礎建設的重要樞紐，雲端建設需要能夠取得土地、設施及電力，而楊忠禮集團在這些方面扮演很重要的角色，「若能在任何方面能跟楊忠禮集團合作，將會是我們的榮幸」。

輝達與楊忠禮集團今年3月宣布正式展開合作，楊忠禮電力公司將成立楊忠禮AI雲公司，透過GPU支援大規模加速計算，首先採用輝達GB200 NVL72，打造全球最快的AI超級電腦之一。

黃仁勳表示，協助楊忠禮集團打造超級電腦，為輝達Blackwell GB200超級晶片在DGX Cloud上的首批部署之一，雙方合作將協助推動整個地區的科學研究、創新與經濟成長，推進亞太地區加速運算發展。

業界預期，輝達將楊忠禮集團視為耕耘東南亞市場的有力合作夥伴，勢必將優先提供超級晶片火力支援。