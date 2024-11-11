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「川普2.0」半導體通膨蠢動 業界陷成本轉嫁拉鋸戰

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
川普二度入主白宮，他競選時高喊要提高美國對進口產品加稅的立場，台灣半導體產品被市場認為有可能是被瞄準的標的之一。 路透
川普二度入主白宮，他競選時高喊要提高美國對進口產品加稅的立場，台灣半導體產品被市場認為有可能是被瞄準的標的之一。 路透

川普二度入主白宮，他競選時高喊要提高美國對進口產品加稅的立場，台灣半導體產品被市場認為有可能是被瞄準的標的之一。業界認為，一旦「川普2.0」時代確定擴大課徵關稅，供應鏈恐無法自行吸收大部分墊高的成本，「半導體通膨」時代隨之來臨，並引動新一波成本轉嫁拉鋸戰。

川普先前稱「台灣搶走（美國）晶片生意」，隨著川普確定當選下任美國總統，即便尚未公布新一波關稅會從供應鏈哪個環節實施，半導體業界近期已開始陸續進行沙盤演練。

川普加稅議題對半導體業影響 圖／經濟日報提供
川普加稅議題對半導體業影響 圖／經濟日報提供

一般預料，若川普執意提高進口關稅，被加稅的廠商只有兩條路可選，一是自行吸收因加稅墊高的成本，但「除非是把生意當作慈善事業才會發生」。二是調升終端產品售價，同時向上游供應商砍價要求共體時艱，這個方案目前業界普遍認為較為可能。

業界分析，由於晶片很少直接出口到美國，而是要交貨給下游模組廠或ODM廠，如果川普真的要實施新關稅，按理來說應該是無法直接對晶片課稅，而是對下游系統廠的成品課稅。

因此，品牌廠若無法全部轉嫁關稅，少部分仍得自行吸收，就會要求包括晶片業在內的供應鏈共體時艱。但基於現在是買方市場的氛圍，未來在採購晶片時的壓價幅度，不排除可能會更為加大。

針對美國可能加稅議題，部分IC設計業者強調，「生意人都是精算師，應該沒有IC設計公司願意吸收吧？」如此一來，意味著供應鏈之間對於報價的拉鋸攻防可能將更為激烈。

也有IC設計業者認為不要太悲觀，主因川普競選時就是先講一些選舉語言，未必每件事都真的會實行。

IC設計 川普 美國

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