獨／世界先進將籌600億超大型聯貸 蓋新加坡12吋晶圓廠

台積電在美國生產的進度受到外界高度矚目，而在此同時，台積電轉投資的世界先進也大舉對國內金融圈展開募資計畫。據透露，台積電所轉投資，亦為其最大股東的世界先進已大手筆向國內金融業籌組規模高達600億的超大型聯貸案助陣，要在新加坡蓋12吋晶圓廠，由於該投資案已獲投審會通過，而且已在動工，此聯貸案目前已預定在明年第一季完成簽約。

第四季不僅向來是高科技產業的出口旺季，今年第四季更是高科技產業大型聯貸案眾星雲集，除了世界先進大手筆籌措600億台幣領軍之外，據透露，顯示器及光學精密電子大廠佳世達也正籌組150億聯貸，另外，由兆豐銀行籌組的元太科技120億的聯貸案才在上周完成簽約，對後市的樂觀展望由此可見。

據了解，該案由台灣銀行出任管理銀行，大約占世界先進對新加坡晶圓廠整個出資金額的8成。世界先進在9月已對外正式宣布取得投審會的核准，將和恩智浦半導體（NXP）一起在新加坡合資12吋晶圓廠，隨著該聯貸案曝光，也宣告這筆資金將由台灣金融業直接貸款提供，而非發債。

世界先進和恩智浦會正式成立VisionPower Semiconductor Manufacturing Company（VSMC）合資公司，來進行12吋晶圓廠的建廠；金融圈人士對聯貸架構指出，這座12吋晶圓廠的建廠計劃總投資金額美金78億元，其中第一期的資金大約40億，世界先進和恩智浦先分別注資美金24億元及16億元，並預計在2027年開始量產，而世界先進投資的24億美元，等值大約720億台幣，台灣的銀行團籌組聯貸案600億元，大約占比世界先進出資的8成，整個借款期間5年。

至於世界先進這項新加坡海外投資計畫，為何不直接借美元？對此業者指出，儘管聯準會9月起已降息二次，但美元現在借款利率還是太貴了，所以借款人寧可借台幣，在換匯為美元把資金匯出去。據了解，該案的利率為tibor加碼40點，總利率水準大約2%多，和美元借款利率相較，足足差了至少4個百分點以上，銀行主管指出，也難怪世界先進寧可先借台幣再換美元。