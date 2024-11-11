中華電獎勵 挺台流影視

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
中華電信個人家庭分公司總經理胡學海（左二）代表出席TCCF，並頒發「中華電信獎」予獲獎作品《瘋子蝦夫》導演殷振豪（右二）及團隊。記者黃晶琳／攝影
中華電信個人家庭分公司總經理胡學海（左二）代表出席TCCF，並頒發「中華電信獎」予獲獎作品《瘋子蝦夫》導演殷振豪（右二）及團隊。記者黃晶琳／攝影

電信龍頭中華電信（2412）力挺台流，助攻台灣影視，在2024 TCCF創意內容大會再次設立「中華電信獎」，今年得主出爐，金盞花大影業以《瘋子蝦夫》電影作品從42個優良企劃案中脫穎而出，更要助攻傑出影視團隊打入國際市場。

中華電信連續三年作為文化內容策進院主辦的「2024 TCCF創意內容大會」頂級贊助夥伴，今年再次設立獎金60萬元的「中華電信獎」，經層層專業評選，金盞花大影業以《瘋子蝦夫》電影作品從42個優良企劃案中脫穎而出。

中華電信個人家庭分公司總經理胡學海日前代表出席頒獎並表示，期待這部新作品誕生，可以再創台灣電影票房新顛峰，也將台流推向國際。

中華電信以實際作為肯定台灣優秀影視團隊，《瘋子蝦夫》由票房破億團隊監製程偉豪、金百倫，以及導演殷振豪繼《當男人戀愛時》後再度攜手合作，以台灣龍蝦場大叔的小人物故事，發展成南韓特務動作喜劇，故事新奇有趣，並將與南韓共同合製，盼本案藉台韓電影產製技術及台韓演員共同參演的交流，前進國際市場。

中華電信強調，投資影劇內容有成，今年第59屆金鐘獎以共同出品台劇《八尺門的辯護人》及《商魂》橫掃九項大獎，成績亮眼，展現中華電信合作優質影視團隊出品台劇深獲評審肯定，今年更首度於TCCF展期舉辦「中華電信開創台流影視發布會」攜手台灣優秀影視內容合作夥伴，展現近期影劇投資的豐碩成果，包含90年代青春校園電影《進行曲》、台灣鄉野傳說改編驚悚片《黃衣小飛俠》、全新犯罪權謀商戰類型劇《成名在望》及探討青少年毒品犯罪刑偵影集《郵票與舒芙蕾》等作品，宣示中華電信支持優質影視團隊不間斷，致力將台灣好故事行銷全球。

資策會產業情報研究所（MIC）公布台灣影音觀看行為調查，Hami Video為用戶選擇「訂閱國內平台」第一名。中華電信將持續投入台灣原創電影及戲劇製作，助攻台灣影視軟實力更上層樓，並為MOD、Hami Video客戶提供更多元化的頂級規格質感影劇，打造影視娛樂饗宴。

團隊 電影

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