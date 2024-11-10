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AI半導體複合成長率 大摩：至2027年將超過40%「看多3台廠」
摩根士丹利證券（大摩）發布「大中華半導體」產業報告指出，人工智慧（AI）熱，從2023年到2027年AI半導體年複合成長率（CAGR）將超過40%，達2,900億美元，占全球半導體需求達35%。在台股中，大摩看多台積電、萬潤及家登，都維持「優於大盤」評等。
大摩指出，在AI半導體市場中，推論AI半導體的CAGR將高達91%，高於訓練AI半導體的成長速度；邊緣AI半導體的CAGR為25%，將出現「混合式AI」運算；客製化AI半導體的CAGR為100%，主要來自於超大規模雲端業者、電動車業者及新創公司。
大摩指出，AI半導體需求的推手為生成式AI，但也面臨四大成長限制。首先是預算，因為雲端及企業在AI的預算並非無限，除非能藉殺手級應用提高投資報酬率。其次為能源，AI運算必須消耗更多電力，終究會產生ESG考量。第三為產能，CoWoS產能到2025年將倍增。四是法規，中國大陸市場是由政策所推動。
AI半導體面臨成長限制，但也有解決方案。大摩指出，例如摩爾定律之下，晶片進化到3奈米及2奈米，可以提升能源效率；先進封裝CoWoS/SoIC提升處理資訊速度；共同封裝光學元件（CPO）突破網路速度限制；高頻寬記憶體（HBM）擴充記憶體容量；客製化晶片的數量增加時，則可以降低成本及節省能源。
在相關台廠中，大摩表示，台積電是AI半導體生產的賦能者，也是長期受惠者。看好AI需求龐大，大摩將台積電列為大中華半導體股的首選，維持1,330元的目標價。
至於萬潤，大摩上周才剛把目標價從620元調升至660元，主要看好2025年將是成果豐碩的一年，且目前本益比仍低。至於家登，大摩給予750元的目標價，著眼於家登將持續受惠於極紫外光光罩盒（EUV Pod）、晶圓載具及設備的成長動能強勁。
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