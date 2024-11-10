保護元件大廠實驗室發生火災 聚鼎：迅速撲滅無人傷亡
保護元件大廠聚鼎（6224）於10日公告，該公司實驗室於昨日清晨發生火災，但無人員傷亡，也對公司財務與業務無重大影響。
根據聚鼎公告，該公司六樓實驗室發生火警，經緊急通報消防單位並撤離人員，火勢迅速獲得控制及撲滅，無人員傷亡。
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