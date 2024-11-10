半導體霸主們的求生策略：從英特爾、三星傳聯手 看台灣該警覺的事

摘要 1.根據統計，台積電今年第二季在全球晶圓代工市場中的市占率達62.3%，先進製程更高達92%。 2.三星和英特爾近期傳出計畫組成全球性晶圓代工聯盟，以對抗台積電。 3.台灣半導體產業雖強，仍需維持技術領先並積極發展聯盟，才能持續勝出。

半導體產業正颳起大旋風，台積電實力太強，遙遙領先三星和英特爾。根據市調機構集邦科技統計，第二季全球晶圓代工市場台積電市占率62.3%排名第一，三星排在第二、市占率11.5%。在先進製程領域，台積電市占率更高達92%。

人被逼急了，就會想辦法求生存。最近有一則新聞是，英特爾跟三星正在計畫聯手對抗台積電。三星在美國、南韓、中國都有製造據點，英特爾則分布於美國、愛爾蘭等地，雙方地域互補，希望組成全球性晶圓代工聯盟。

2家公司在很多技術層面都可以合作，包括交流製程技術、共享生產設施、共同研發。三星具有先進製程能力，英特爾則有封裝技術，2家可以整合這些技術，瞄準人工智慧、資料中心等商機，而這正是他們當初忽略的領域。

雖然這個聯盟不會對台積電造成影響，但說明了市場的未來現實——大者恆大、強者恆強，不夠大的業者一定要抱團打群架才能生存。

科技業的生態系之戰，台灣準備好了嗎？

面對強敵競爭，英特爾最近又和超微（AMD）宣布成立x86電腦架構「諮詢小組」，主要目的是增強x86架構生態圈實力，以對抗安謀日益壯大的威脅。

安謀自從去年9月上市後快速壯大，目前已嚴重侵蝕英特爾市場，所以英特爾一定要拉攏超微，再加上Meta、微軟、戴爾、惠普等，力抗安謀聯盟。

未來是生態系與生態系的競爭，厲害角色不僅推出產品，更能延伸到整體解決方案、產業標準，甚至生態系營造。生態系有2類，進攻型例如輝達，企圖把對手市場整盤端去；也有防守型，像英特爾努力找夥伴，力保生存地盤。

但全球科技變化太快，策略聯盟並非萬能解方。以OpenAI和微軟為例，即使是強強聯手，也可能因資源分配和策略分歧而分道揚鑣。在市場上，沒有永遠的夥伴，也沒有永遠的敵人。

台灣半導體產業雖然擁有護國神山，但仍需要維持技術領先優勢，並且多結交盟友、積極發展策略聯盟，才能持續勝出！

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《原文半導體霸主們的求生策略：從英特爾、三星傳聯手，看台灣該警覺的事》