台積美廠開幕 傳拜登、川普將出席

川普當選總統，台灣半導體業力拚在美中貿易戰中夾縫求生，近期消息頻傳。昨日美國電子產品新聞資訊網站Tom's Hardware報導指出，台積電在美國亞利桑那州晶片廠下個月將舉行開幕典禮，盛傳剛當選美國總統的川普及現任總統拜登，都會出席。

而在前後任總統尚未交接的關鍵時間點，美媒又報導指出，隨著華府持續阻擋北京發展人工智慧（AI），台積已通知大陸晶片設計公司，本周（十一日）起停止為這些公司生產最先進AI晶片。

台積電在亞利桑那廠鳳凰城投資的晶片廠Fab 21廠，傳出十二月將舉行開幕式，是台積電向國際拓展的一大里程碑，更是美國拜登政府執行晶片法案重大成果。這座美國新廠的開幕式勢必冠蓋雲集，凸顯台積電在晶片產業與地緣政治的重要性。

業界盛傳典禮日期是十二月六日，除前述兩位總統傳出是貴賓，台積電創辦人張忠謀，董事長魏哲家、財務長黃仁昭、美國亞利桑那州州長郝愷悌（Katie Hobbs）都將出席。業界盛傳原本想集資蓋晶圓廠的OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）也是嘉賓名單。

拜登二○二二年在台積電亞利桑那廠舉辦新廠移機典禮時曾參觀廠區，美國企業界重要領袖如蘋果執行長庫克、輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰都是座上賓。

隨著川普當選、即將接任美國總統，再加上台積電亞利桑那廠區將舉行完工典禮，半導體龍頭在美中科技戰中的動態、政商互動，更受矚目。

英國金融時報八日報導引用三位知情人士透露，台積對中國客戶表示，十一日起將不再為它們生產七奈米或以下的先進製程晶片。其中兩人還說，台積電將來若要供應這類晶片，將必須通過有美方參與的審核程序。

報導稱，台積電收緊和停供先進晶片給中國客戶，可能使阿里巴巴及百度等中國科技巨擘，在AI方面的企圖心受挫。這些公司已為其AI雲端服務所需的晶片設計投入大筆資金，還有愈來愈多AI晶片設計新創公司，仰賴台積電生產它們設計的AI晶片。

金融時報引述華爾街投行傑富瑞集團（Jefferies）分析師報導，指出美國將推出新規定，禁止晶片製造商生產中國公司設計的AI晶片。但台積已針對將暫停供應大陸AI客戶七奈米以下技術的消息，回應不評論傳聞，並強調：台積一向致力遵循所有可適用法令法規，包括可適用之出口管制法規。

台積電赴亞利桑那州設立海外首座先進製程十二吋晶圓廠，被視為美中在全球晶片戰中，美國打算重拾半導體製造主導樣下的指標投資案，也美國將攸關國安的戰略晶片拉回美國製造的盤算。