聽新聞
0:00 / 0:00

台灣七年來數位服務輸出入寫佳績

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部統計處指出，台灣2015年至2022年數位服務輸出成長率為17.4％，雖不及南韓、日本、中國大陸，但高於全球成長率；台灣輸入平均成長率為16.2％，同樣也是高於全球平均，且連年順差。

財政部統計處也建議，我國近年數位服務輸出規模雖不大，但成長速度並未落後，反而在主要國家居於中間水準，並享有連年順差，發展潛力仍可期待，未來可結合目前硬體製造優勢，建立新平台營運模式，開發利基市場及服務商機以創造價值。參考主要國家2015年至2022年數位服務輸出成長率，發現已普遍高於其總服務輸出，以日本、南韓、愛爾蘭平均增逾二成較速，其後為中國大陸、台灣、新加坡增17.1％至18.4％，均高於全球的年增12.2％。

德國、瑞典、美國增幅雖不及全球，但仍優於其整體服務輸出，僅印度因專業與管理顧問服務出口迅速攀升，帶動總服務輸出平均年增10.2％，而數位服務輸出成長9％，略微遜色。

2015年至2022年全球及主要國家數位服務輸入平均成長率，以愛爾蘭達33.4％最大，印度、南韓亦分別增27.2％、22.2％；美國、日本各增8.5％、8.2％。

財政部統計處分析，國家數位服務輸入增幅普遍高於其總服務貿易輸入，與數位服務輸出情況相仿，顯示數位化潮流所帶來的雙向影響輸出與輸入互抵後，除德國、日本、新加坡數位服務多呈現逆差，其餘主要國家普遍呈順差。

成長率 日本

延伸閱讀

北韓派兵後…親俄駭客組織攻擊頻繁 南韓急開會議討論應對方案

出席日本自衛隊成立70週年觀閱式 石破茂批中俄侵犯主權

德國辦捍衛自由派對 紀念柏林圍牆倒塌35週年

國民黨拜會新加坡人民行動黨 交流治理經驗與政策

相關新聞

眼球經濟當道 OTT躍主流 顛覆「看電視」定義

眼球經濟是近年新產業利基，國際OTT TV業者從過去推強勢內容，現在改做強勢平台，顛覆傳統以有線電視主導家庭娛樂主要角色...

全球數位服務貿易勢頭正熱 年均成長逾11%

財政部統計處表示，隨數位及創新科技發展，服務的可流通性與可交易性大幅提升，全球數位服務貿易以年均成長11.4％的速度，逐...

台積美廠開幕 傳拜登、川普將出席

川普當選總統，台灣半導體業力拚在美中貿易戰中夾縫求生，近期消息頻傳。昨日美國電子產品新聞資訊網站Tom's Hardwa...

有線TV業應戰OTT TV 打不過就加入

OTT TV在台灣雖未造成有線電視剪線潮，但收視習慣確實改變，收視戶持續流失，陷入營運困局。中嘉、凱擘等國內六大有線電視...

OTT TV「廣告」模式 成下個決戰點

OTT TV近年為刺激用戶成長，啟動較便宜的資費或免費收看廣告模式，「付費」及「廣告」雙軌模式並存，Netflix廣告版...

手機AI應用 點火WiFi 7需求

AI應用火熱，成為近期各家品牌手機廠新賣點，由於大多數AI應用必須連網，若應用反饋時間過久，勢必影響用戶體驗，因此速度更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。