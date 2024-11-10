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台灣七年來數位服務輸出入寫佳績
財政部統計處指出，台灣2015年至2022年數位服務輸出成長率為17.4％，雖不及南韓、日本、中國大陸，但高於全球成長率；台灣輸入平均成長率為16.2％，同樣也是高於全球平均，且連年順差。
財政部統計處也建議，我國近年數位服務輸出規模雖不大，但成長速度並未落後，反而在主要國家居於中間水準，並享有連年順差，發展潛力仍可期待，未來可結合目前硬體製造優勢，建立新平台營運模式，開發利基市場及服務商機以創造價值。參考主要國家2015年至2022年數位服務輸出成長率，發現已普遍高於其總服務輸出，以日本、南韓、愛爾蘭平均增逾二成較速，其後為中國大陸、台灣、新加坡增17.1％至18.4％，均高於全球的年增12.2％。
德國、瑞典、美國增幅雖不及全球，但仍優於其整體服務輸出，僅印度因專業與管理顧問服務出口迅速攀升，帶動總服務輸出平均年增10.2％，而數位服務輸出成長9％，略微遜色。
2015年至2022年全球及主要國家數位服務輸入平均成長率，以愛爾蘭達33.4％最大，印度、南韓亦分別增27.2％、22.2％；美國、日本各增8.5％、8.2％。
財政部統計處分析，國家數位服務輸入增幅普遍高於其總服務貿易輸入，與數位服務輸出情況相仿，顯示數位化潮流所帶來的雙向影響輸出與輸入互抵後，除德國、日本、新加坡數位服務多呈現逆差，其餘主要國家普遍呈順差。
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