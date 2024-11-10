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2022年 愛爾蘭躍世界最大數位服務輸出國

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
蘋果公司（Apple）位於愛爾蘭科克（Cork）的辦公園區。 彭博資訊
蘋果公司（Apple）位於愛爾蘭科克（Cork）的辦公園區。 彭博資訊

2022年全球數位服務輸出，以愛爾蘭、印度、中國大陸、美國、德國位居前五大，其中愛爾蘭輸出2,063億美元，占全球比重達21.8％，較2015年13.3％大幅提高8.5個百分點。

我國則居第29名，在全球數位服務輸出比重及排名皆有提升。

據WTO統計，愛爾蘭為全球最大數位服務輸出國，主要是因為提供稅收優惠、創新支持等政策措施，政府更積極培育專業技術人才，擁有地理位置及語言文化優勢，吸引眾多國際科技大廠在愛爾蘭設立據點及研發中心，皆促進其電腦服務輸出顯著成長。

資通訊技術大國的印度則排名第二，在擁有豐富的人力資源，兼具資通訊技術專長與英語溝通能力，加上勞動成本競爭優勢，原本即是全球主要軟體外包服務供應國，近年數位服務輸出之全球占比在一成左右，排名第二。隨數位轉型及網路基礎建設逐步提升，中國大陸比重由2015年的5.9％上升為2022年8.6％，排名提升至第三。

值得注意的是，瑞典非傳統經濟強國、也並非主流科技大國，但在2022年數位服務出口在全球排行第九，主要是因為瑞典擁有厚實的文化產業根基，為知識導向型經濟體，在數位技術及創新領域頗有進展，近年以提供音樂串流服務的Spotify成功打下串流江山就是最成功的代表案例，2022年數位服務出口在全球排行第九。

至於亞洲先進經濟體中，以新加坡表現最佳，2022年排名第十，南韓、日本與我國則分列第17、19及29名，與2015年相較，四大經濟體在全球數位服務輸出比重及排名皆獲提升。

愛爾蘭 成功

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