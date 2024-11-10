全球數位服務貿易勢頭正熱 年均成長逾11%

財政部統計處表示，隨數位及創新科技發展，服務的可流通性與可交易性大幅提升，全球數位服務貿易以年均成長11.4％的速度，逐漸高於可數位化商品，線下貿易轉移到線上貿易之數位化趨勢正在進行中。

在全球數位轉型浪潮下，台灣各行各業都面臨數位轉型的挑戰與商機，出口業者開始意識到應在數位行銷、數據分析、跨境電商等方面，提升數位化能力，才能在國際市場上更具競爭力。

財政部統計處日前公布最新「全球數位服務貿易發展概況」報告，探討數位轉型潮流加速下，全球整體數位服務貿易，包含串流影音等視聽服務、電腦服務、資訊服務的輪廓與進展。

全球數位服務貿易 圖／經濟日報提供

WTO會員於1998年即採認全球電子商務宣言，聲明對電子傳輸產品暫免課徵關稅（moratorium on customs duties on electronic transmissions），並在往後每二年召開的WTO部長會議決議延長。隨網路通訊方式快速發展、全球新冠疫情驅使，用手機、電腦或電視觀賞Netflix、Disney+等串流服務的影片已成為許多人的日常娛樂，串流影音課徵關稅議題在今年3月間又被重新提出，但仍維持對電子傳輸暫免課徵關稅。

依國際規範，以下載、串流等電子方式傳輸電子書、影片、音樂、軟體與遊戲等內容應列計「服務」，而透過實體媒介交易者，原則上歸屬「商品」。經濟合作暨發展組織（OECD）將有可能被數位化而透過電子傳輸的實體商品，稱為可數位化商品，包括底片膠捲、印刷品、儲存裝置、遊戲品等。

全球可數位化商品2002年至2012年間，出口平均每年成長10.8％，但2012年至2022年僅年增2.6％，從成長率來看已有進入高原期的態勢，主要是因為電影、音樂、書籍、軟體等數位版本或網路下載逐漸普及，導致實體形式貿易的重要性日益降低。

OECD界定的數位服務（digital services），範圍涵蓋國際收支帳項下的電腦服務、資訊服務、視聽及相關服務等3項。其中「電腦服務」包括網頁及程式設計、客製化軟體銷售、軟硬體安裝及諮詢、資料處理等；「資訊服務」包括新聞通訊社、入口網站經營及搜尋引擎服務；「視聽及相關服務」包括錄製電影、廣播及電視節目、聲音等內容之服務。

全球數位服務2005年輸出1,515億美元、占總服務輸出5.4％，這段期間除了2009年因金融危機小幅下滑，一路成長至2022年近9,500億美元，年均成長率達11.4％，數位服務輸入趨勢大致相仿，均高於整體服務貿易成長率，尤其2020年起全球遭受疫情肆虐，各國實施封鎖及邊境管制措施，催化居家辦公、視訊會議、線上學習等遠距商機，數位服務占總服務輸出比重增至約13％。

細分項目，「電腦服務」為數位服務貿易之大宗、占比約八至九成，隨全球化發展，IT公司形成跨國合作網絡之特性，加上雲端運算，區塊鏈等從未以實體存在的新興經濟活動崛起，也是近年成長的主要動能。

相對於電腦服務，「資訊服務」、「視聽及相關服務」，雖然民眾生活可及，但這幾年的增幅並非特別突出，占比也不高，近三年在數位服務輸出各占6％。整體來說，數位服務輸出、入的增長速度普遍高於可數位化商品，也證實了從線下貿易轉移到線上貿易之數位化趨勢持續進展中。