OTT TV 電信三雄搶當國內王

兩大國際OTT TV業者Netflix及Disney+拿下台灣近四成的OTT TV訂閱市占率，台灣電信三雄中華電信（2412）、台灣大（3045）、遠傳（4904）掌握900萬至上千萬用戶基礎，除積極攜手國內、外OTT TV合作外，更力挺自家OTT TV。有趣的是，電信業者不爭搶第一，但求成為用戶訂閱的第二個選擇，要搶當「本土第一」。

用戶同時訂閱多個OTT TV的商機，也成為電信業者搶進焦點，尤其近年電信業者不僅當網路「水管」更積極拓展水管上傳輸的加值服務，OTT TV就是一大重點，而電信整併後，電信三雄各自擁有逾千萬或近千萬的用戶規模，則成為電信業最大的優勢。近年電信三雄除持續投入內容，強化OTT TV布局，同時攜手國內外OTT TV業者合作，要成為OTT平台入口，讓用戶一站購足。蔡俊榮表示，更要想辦法成為消費者訂閱的兩個或三個服務之一。