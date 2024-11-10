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本土OTT TV業者 用AI拚黏著度

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

近年本土OTT TV業者也持續精益求精，持續投入AI，精準推薦，更以社群經營吸引粉絲，擴大影響力，遠傳（4904）透過AI精準推薦，活躍影片庫，提升觀看次數及觀影時間，愛爾達社群經營建功，建構200萬粉絲大軍，成為國內最大奧運話題、體育相關討論互動平台。

遠傳以AI技術為friDay影音打造業界首見的AI推薦片單。遠傳數位娛樂營運長蔡俊榮指出，除讓影片庫中5萬部影片活躍化，更提升今年第1季用戶觀影時間年增一成，增加黏著度，近期地震頻傳，透過分析時事、自動產出的AI推薦片單中，地震災難片《水泥烏托邦》觀看次數大漲3.5倍。

此外，friDay影音觀察，搭上《淚之女王》熱播，男主角「金秀賢」2021年主演的韓劇《某一天》成為三、四月份AI推薦的熱門片單，觀看次數較去年同期翻漲十倍。

取得巴黎奧運台灣區總代理的愛爾達，除攜手中華電信MOD、HamiVideo、公視及華視轉播外，深耕體育賽事轉播的愛爾達更透過社群媒體經營出百萬規模的「鐵粉」。

愛爾達小編透過臉書、IG、YouTube、Threads即時上傳精彩賽事剪輯後影片，除幫選手加油，更大玩宵夜梗，嗆聲盜版及違法版權，分享粉絲來信等議題，吸引「鐵粉」一邊看比賽，一邊留言互動。

愛爾達觀察，奧運話題不斷，也帶起奧運賽況網路討論熱烈，隨著即時、精彩的影片分享，再次拉抬愛爾達粉絲的成長與黏著度，巴黎奧運期間，體育台在新媒體社群（臉書、IG、YouTube、Threads）粉絲數加總一舉破200萬大關，已成為台灣具運動影響力指標轉播品牌。

AI 奧運 社群媒體

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