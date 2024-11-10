有線TV業應戰OTT TV 打不過就加入

OTT TV在台灣雖未造成有線電視剪線潮，但收視習慣確實改變，收視戶持續流失，陷入營運困局。中嘉、凱擘等國內六大有線電視多系統營運商（MSO）採取「打不過（OTT TV）就加入」策略，加速與OTT TV跨業合作，智慧機上盒變身OTT TV市集，平均引進五到七個OTT TV服務，用戶可以考慮寬頻網路加OTT TV。

台灣有線電視家庭滲透率全盛時期高達七至八成，2017年訂戶數高峰時達526.9萬戶，近年年輕族群偏愛收視時間、地點自由度更高，內容更多元的OTT TV，有線電視用戶數連續27個季度衰退，降至442萬戶，市占掉到五成以下47.5%。

為擺脫年年下降的困境，中嘉、凱擘、TBC、台灣大（3045）旗下台固媒體、台數科（6464）、大豐電（6184）等台灣六大MSO陸續也引進OTT TV服務。有線電視業者以有線電視、寬頻上網等資費服務搭售OTT TV的優惠方案吸引用戶，創造有線電視及OTT TV雙贏的可能。

中嘉指出，有線電視普及率下降為全球趨勢，順應市場發展，和OTT TV夥伴結盟，搭配寬頻網路服務，提供多元的收視管道選擇。

台灣大擁有有線電視台固媒體及OTT TV的MyVideo。台灣大表示，「促成多贏，創造服務差異化」，建立差異化服務與競爭優勢，提供影音服務的獨特性及價值。