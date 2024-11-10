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OTT TV平台「獨家內容」 國際大咖優勢
國際OTT TV席捲全台，兩大國際OTT TV平台Netflix及Disney+拿下台灣OTT TV總訂閱量38%，本土OTT TV平台市占率都低於一成。業界分析，國際業者掌握資源採購獨家內容，在地行銷吸睛，一旦用戶規模做大，對於內容採購甚至廣告投放，都具絕對優勢，在內容及廣告市場掀起一波新革命。
截至2024年第2季底，全球最大OTT TV平台Netflix全球用戶數約2.777億戶，廣告版每月活躍用戶達4,000萬戶；Disney+用戶數約1.176億戶。
規模大除了憑藉強大資源拿下獨家內容，甚至有時候讓「內容」反成配角，因為「平台」的操作得宜，反而成為吸引收視的關鍵，「平台」才是為王。
有業者舉例，各平台搶獨家內容或者獨家首播，認定內容為王，但也有本土OTT TV在自家平台上獨家首播本土戲劇，Netflix第二輪才上架，但透過行銷及社群操作，成功造勢，Netflix的「二輪」還比「獨家首播」更熱鬧，國際OTT TV以平台操作優勢，做為未來內容談判籌碼。
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