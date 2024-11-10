OTT TV「廣告」模式 成下個決戰點

OTT TV近年為刺激用戶成長，啟動較便宜的資費或免費收看廣告模式，「付費」及「廣告」雙軌模式並存，Netflix廣告版用戶規模突破4,000萬戶，大到廣告業者無法忽視，業界關注「廣告」模式將成為下一個OTT TV決戰點。

根據資策會產業情報研究所（MIC）發布台灣影音觀看行為調查，未訂閱用戶中，近七成認為現有免費內容已足夠，約四成表示更習慣使用免費平台，另有三成以上可接受免費影音的畫質，或不介意觀看廣告。

全球最大OTT TV平台Netflix支援有廣告的訂閱方案為6.99美元（約新台幣223元），無廣告版方案為15.49美元（約新台幣494元）。Netflix調查，在提供廣告版方案地區，有四成訂閱戶選擇廣告版方案。2024年5月Netflix公布廣告版每月活躍用戶達4,000萬戶，比1月用戶倍增，2024年第2季底Netflix用戶數約2.777億戶。

全球第二大業者Disney+也推出優惠廣告方案，約有近四成用戶選擇廣告版，截至今年第2季，Disney+用戶數約1.176億戶。

Netflix及Disney+尚未在台灣推出廣告版，LINE TV在台灣則是「廣告制」和「會員制」並存，LINE台灣董事長暨LINE TV執行長陳立人指出，在台灣特別強調本地原創內容，滿足本土觀眾與喜好，也希望未來能賺到海外授權費用。他認為廣告模式可以擴大收視戶、增加觀眾數量，再透過內容與多平台收看的體驗，也希望吸引用戶轉為訂閱，或基於用戶流量，開發更多的營運方向。

本土OTT TV業者已開始朝廣告模式前進。中華電信（2412）旗下Hami Video截至去年底付費用戶約80萬戶，有兩、三個免費HD頻道以廣告模式為主。中華電強調，多元商業模式（付費及廣告）都會嘗試，從顧客觀點找適合的收看模式。

中華電信個家分公司總經理胡學海指出，Hami Video是OTT平台，且累積體育、運動等內容資源，將建立運動頻道，提供用戶免費收視及廣告模式。中華電信指出，內容產出四種收入觀察重點，收視率、OTT訂閱、廣告收入、版權收入。

遠傳數位娛樂營運長蔡俊榮認為，要擴大用戶規模，除內容持續投資，更要強化客戶黏著度。近期遠傳開始經營廣告訂戶，目前絕對數字還沒有很大，但成長率很大，免費會員觀看人數大幅成長七倍。

台灣大認為，提供收看廣告免費或較便宜收費機制，有效降低用戶收看OTT TV門檻，多元收費機制可以滿足不同類型用戶，但也可能影響付費意願，未來付費及免費模式可望混合並存，以廣告模式吸引免費觀看用戶，高畫質及特色內容則增加付費訂閱用戶。