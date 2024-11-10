手機AI應用 點火WiFi 7需求

AI應用火熱，成為近期各家品牌手機廠新賣點，由於大多數AI應用必須連網，若應用反饋時間過久，勢必影響用戶體驗，因此速度更快、更穩定的WiFi 7將扮演關鍵角色。

業界人士指出，目前新上市的非蘋旗艦機清一色支援WiFi 7，一方面是不能落後蘋果，另一方面是因為旗艦機大多有AI功能，例如即時通話翻譯、一鍵去背、一鍵生成式圖片都需要連網，若網速不夠快，甚至無法使用AI功能。過去無論5G或WiFi 7滲透率都低於預期，AI橫空出世並導入智慧手機，用戶對網路速度重視度正在提升，促使5G、WiFi 7接受度愈來愈高。

根據資策會MIC最新報告指出，蘋果iPhone 16導入AI功能後，未來各家品牌廠勢必將積極擴大AI手機產品線，預估2025年AI手機滲透率達25%，全球出貨3.03億支，AI手機滲透率2028年估突破六成。

統計顯示，今年生成式AI應用已成為各大手機品牌廠新品主要賣點，AI功能也從原先只支援旗艦機與高階機種，開始有向下滲透至平價手機跡象，此趨勢將在明、後年更加顯著。