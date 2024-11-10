聽新聞
0:00 / 0:00

手機AI應用 點火WiFi 7需求

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

AI應用火熱，成為近期各家品牌手機廠新賣點，由於大多數AI應用必須連網，若應用反饋時間過久，勢必影響用戶體驗，因此速度更快、更穩定的WiFi 7將扮演關鍵角色。

業界人士指出，目前新上市的非蘋旗艦機清一色支援WiFi 7，一方面是不能落後蘋果，另一方面是因為旗艦機大多有AI功能，例如即時通話翻譯、一鍵去背、一鍵生成式圖片都需要連網，若網速不夠快，甚至無法使用AI功能。過去無論5G或WiFi 7滲透率都低於預期，AI橫空出世並導入智慧手機，用戶對網路速度重視度正在提升，促使5G、WiFi 7接受度愈來愈高。

根據資策會MIC最新報告指出，蘋果iPhone 16導入AI功能後，未來各家品牌廠勢必將積極擴大AI手機產品線，預估2025年AI手機滲透率達25%，全球出貨3.03億支，AI手機滲透率2028年估突破六成。

統計顯示，今年生成式AI應用已成為各大手機品牌廠新品主要賣點，AI功能也從原先只支援旗艦機與高階機種，開始有向下滲透至平價手機跡象，此趨勢將在明、後年更加顯著。

AI WiFi 手機廠

延伸閱讀

日本盛岡山車今晚東大門踩街 空運上千顆蘋果今、明在花蓮展售

全球最有價值企業！Nvidia市值破3.6兆美元 超越蘋果和微軟

輝達擠下蘋果 重返全球市值龍頭寶座

只有這3天！蘋果特賣會最低3.3折起 STUDIO A西門店獨家開賣

相關新聞

眼球經濟當道 OTT躍主流 顛覆「看電視」定義

眼球經濟是近年新產業利基，國際OTT TV業者從過去推強勢內容，現在改做強勢平台，顛覆傳統以有線電視主導家庭娛樂主要角色...

全球數位服務貿易勢頭正熱 年均成長逾11%

財政部統計處表示，隨數位及創新科技發展，服務的可流通性與可交易性大幅提升，全球數位服務貿易以年均成長11.4％的速度，逐...

台積美廠開幕 傳拜登、川普將出席

川普當選總統，台灣半導體業力拚在美中貿易戰中夾縫求生，近期消息頻傳。昨日美國電子產品新聞資訊網站Tom's Hardwa...

有線TV業應戰OTT TV 打不過就加入

OTT TV在台灣雖未造成有線電視剪線潮，但收視習慣確實改變，收視戶持續流失，陷入營運困局。中嘉、凱擘等國內六大有線電視...

OTT TV「廣告」模式 成下個決戰點

OTT TV近年為刺激用戶成長，啟動較便宜的資費或免費收看廣告模式，「付費」及「廣告」雙軌模式並存，Netflix廣告版...

手機AI應用 點火WiFi 7需求

AI應用火熱，成為近期各家品牌手機廠新賣點，由於大多數AI應用必須連網，若應用反饋時間過久，勢必影響用戶體驗，因此速度更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。