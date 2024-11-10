眼球經濟當道 OTT躍主流 顛覆「看電視」定義
眼球經濟是近年新產業利基，國際OTT TV業者從過去推強勢內容，現在改做強勢平台，顛覆傳統以有線電視主導家庭娛樂主要角色，這樣的戲碼也在台灣上演。
國際機構Media Partner Asia（MPA）調查，台灣OTT TV付費訂閱戶超過580萬戶。文策院調查OTT TV使用率超過電視頻道，OTT TV訂閱戶及使用率已超車傳統無線及有線電視頻道，呈現黃金交叉，是台灣觀眾眼球新的聚焦所在。
根據MPA台灣線上影片消費者洞察分析報告指出，台灣線上影音產業2023年產值約9億美元，其中訂閱制隨選視訊收入占比超過五成，2023年台灣OTT TV付費訂閱戶超過580萬，2023年一年淨增加近100萬訂閱戶，成為最大的付費收視內容管道。
OTT TV收視戶更多是以「個人」為單位付費，文策院調查，2023年平均每人使用OTT TV來到1.57個。從觀看內容和行為上完全改變「看電視」定義。OTT TV一人付費可讓家人各自在自己的手機、平板觀看喜愛的內容，有線電視雖以「家戶」為單位，但只有電視平台，幾乎都是長輩主導想看的頻道，電視在家「陪」老人，年輕人離電視則愈來愈遠。
全球有線電視業者均面臨OTT TV業者強勢來襲的剪線潮挑戰，過往有線電視是台灣家戶收看影音內容的主流，滲透率一度超過六成，被視為是亞洲甚至全球重要市場之一，但看影音內容趨勢快速改變，OTT TV等隨選視訊平台成為主流，台灣有線電視用戶數連續27個季度下滑。
國家通訊傳播委員會（NCC）統計，截至2024上半年，台灣有線電視用戶數442萬戶，家戶普及率跌破五成，僅剩47.5%，從2017年第3季最高峰526.9萬戶，減少近85萬戶。
文策院報告指出，在可複選的情況下，2023年民眾透過社群網站及影音串流OTT使用率都超過五成，影音串流OTT來到59%，使用無線及有線電視頻道則為44%。
文策院分析，透過網路收看影音內容比率持續提升，OTT使用率連續三年成長，49歲以下觀眾收視OTT使用率持續提升，20歲至39歲族群中有超過七成透過OTT收視影視內容，僅29%觀看無線及有線電視頻道。
觀察付費率，文策院發現，針對有線電視、MOD及影音串流OTT等管道，30至39歲付費閱聽的比率最高，約為69%，20至29歲為次高，比率約62%，是付費市場主力，40歲以後付費率約為五成以上。
就OTT平台分布來看，MPA報告指出，Netflix約21%、Disney+約17%，占台灣OTT TV總訂閱量的38%，台灣大MyVideo約9%、遠傳friDay影音約9%，中華電信Hami Video約7%。
MPA觀察，國際業者積極引進強勁的內容，加上Netflix降低共享帳戶的機制，都推升訂閱用戶數成長。
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